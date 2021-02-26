Ціни на нафту падають на тлі зміцнення долара

Ціни на нафту впали в п'ятницю, 26 лютого, оскільки обвал цін на облігації призвів до зростання долара США. Крім того, зросли очікування того, що, якщо ціни на нафту піднімуться вище допандемічних рівнів, на ринок повернеться більше пропозиції.

Ф'ючерси на нафту марки Brent на квітень впали на 0,88% до 66,29 доларів за барель до 10:10 за київським часом ф'ючерси на нафту марки WTI 0.93% до 62.94 доларів за барель.

"Сира нафта незначно знизилася з недавніх максимумів на тлі настрої відмови від ризику", - сказала Маргарет Янг, стратег сінгапурської DailyFX. За її словами розпродаж на ринках облігацій, що веде до зміцнення долара США і підвищенню прибутковості, чинить тиск на сировинні товари, які не приносять прибутковості.

Більш сильний долар робить нафту, що оцінюється в доларах США, більш дорогою для тих, хто купує нафту в інших валютах.

Індекс долара до кошика основних валют піднявся до 90,38. У лютому долар виріс на 0,2% після зростання на 0,6% в січні.

В останні дні зростання прибутковості облігацій прискорився, що вказує на зростаючу впевненість ринок в тому, що центральним банкам, можливо, доведеться згорнути надслабку політику, незважаючи на їх риторику. Державні облігації, особливо казначейські облігації США, стали центром уваги ринків у всьому світі після того, як трейдери агресивно перейшли до встановлення цін у рамках більш раннього посилення грошово-кредитної політики, ніж було заявлено Федеральною резервною системою і іншими центробанками.

Незважаючи на падіння цін в п'ятницю, і Brent і WTI в цьому місяці зростуть майже на 20%, оскільки ринки боролися з перебоями в поставках у Сполучених Штатах, в той час як з'явився оптимізм щодо зростання попиту у зв'язку з розгортанням вакцин.

Інвестори роблять ставку на те, що зустріч на наступному ОПЕК+ призведе до повернення на ринок більшої кількості поставок.

"На цей раз ставки особливо великі (для ОПЕК +), оскільки ціни на нафту більш ніж відновилися до рівня, що передує пандемії, глобальні запаси продовжують знижуватися, а впровадження вакцин прискорюється", - сказав Лахлан Шоу керівник відділу товарних досліджень Національного банку Австралії.