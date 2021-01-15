ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Український бізнес очікує зростання курсу долара майже до 30 гривень

Київ, П'ятниця 15 січня 2021 13:14
Український бізнес очікує зростання курсу долара майже до 30 гривень
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Бізнес очікує подальше посилення девальваційних процесів

Керівники українських підприємств очікують середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 29,68 грн/долар. Настрої за останній квартал знову погіршилися.

Про це свідчать дані звіту Ділові очікування підприємств України від Національного банку за IV квартал 2020 року.

Український бізнес очікує зростання курсу долара майже до 30 гривень

За даними опитування, 44,5% респондентів уважають, що обмінний курс коливатиметься в межах від 29,01 грн/долар до 30,00 грн/долар.

Український бізнес очікує зростання курсу долара майже до 30 гривень

Таким чином, у порівнянні з попередніми кварталами девальваційні очікування бізнесу погіршилися. У I кварталі 2020 року бізнес закладав курс 26,01 грн/долар, в II кварталі - 28,28 грн/долар, III кварталі - 28,99 грн/долар.

Чергове опитування НБУ було проведено з 5 листопада 2020 року до 3 грудня 2020 року серед керівників 693 підприємств. Опитування репрезентативне за основними видами і напрямами діяльності, розмірами підприємств за кількістю працівників. Результати опитувань відображають лише думку респондентів-керівників підприємств, а не оцінки НБУ.

Як повідомляло РБК-Україна, в III кварталі 2020 року керівники українських підприємств прогнозували середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 28,99 грн/долар.

Відзначимо, в законі про державний бюджет України на 2021 рік закладено середньорічне обмінний курс на рівні 29,1 гривень за долар. Прогнозний курс на кінець 2021 року становить 28,8 гривень за долар.

Читайте РБК-Україна в Google News

Курс долара Новини України Економіка Курс долараКурс гривні

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся