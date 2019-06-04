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Курс долара в червні: експерт дав невтішний прогноз

STYLERЖиття    04.06.2019 - 13:55
Курс долара в червні: експерт дав невтішний прогноз
Курс долара в червні (ілюстративне фото)

Курс долара в червні буде рости, прогнозує аналітик

У червні відбудеться зростання курсу долара по відношенню до гривні. Про це говорять аналітики і експерти.

Так, на думку аналітика Андрія Шевчишина, курс гривні в цьому місяці буде коливатися в діапазоні 26,5-27,35 грн за долар, але вже незабаром українська валюта перейде в діапазон 27-28 грн за долар. Там вона протримається як мінімум до виборів у Верховну Раду (21 липня) і формування нового Кабміну.

В інтерв'ю "Сегодня" Шевчишин зазначив, що на сьогоднішній день найболючіше питання для валютного ринку - це спекулятивний попит на гривню у зв'язку з обговоренням можливості дефолту в Україні.

"Інвестори закладають додаткові ризики, і звужують ліміти вкладень в українські папери. Це означає, що після погашення паперів вони виходитимуть з України, що створить підвищений попит на іноземну валюту", - упевнений експерт.

При цьому Шевчишин вважає, що спекуляції навколо співпраці України з Міжнародним валютним фондом не матимуть значних впливів на валютний ринок в цілому, так як НБУ має достатньо валютних резервів для проходження боргового навантаження в 2019 році. Зате вже наступного, 2020 року, співпраця з МВФ буде чи не головним фактором стабільності держави.

Раніше ми писали про те, що експерти спрогнозували курс долара на початку червня.

Нагадаємо, що нещодавно в Єврокомісії застерегли Україну від оголошення дефолту.

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