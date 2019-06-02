Експерти спрогнозували курс долара на початку червня

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

На ринку намітилася тенденція до зростання курсу долара

Протягом наступного тижня очікується зростання курсу долара до гривні. Про це в коментарі РБК-Україна сказав Вадим Іосуб, старший аналітик Альпарі.

"За тиждень долар на міжбанку може торгуватися поблизу 27,3 грн, а готівковий долар у банках буде котируватися близько 27,1/27,4 грн", - сказав він.

Як нагадав аналітик, починаючи з понеділка, долар на міжбанку зростав кожен день, причому досить активно, і лише в п'ятницю трохи знизився.

"Мабуть, пригальмувати долар допомогли валютні інтервенції НБУ на ринку. Однак, досить імовірно, що американська валюта ще має потенціал для деякого зростання", - вважає аналітик.

Зокрема, за минулий тиждень долар знизився до гривні на всіх сегментах валютного ринку на 1,6-2,0%. Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, встановлений НБУ, зріс з 26,34 грн до 26,87 грн (+2,0%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час зросли з 26,300/26,340 до 26,830/26,865 (+2,0%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках виросли за тиждень з 26,23/26,50 до 26,65/26,96 (+1,6%/+1,7%). При цьому спред між середнім продажем і середньої покупкою розширився з 1,0% до 1,2% за рахунок більш швидкого зростання курсу продажу в порівнянні з покупкою.

Нагадаємо, глава Ради Національного банку україни Богдан Данилишин вважає, що найближчі місяці боргові фактори будуть чинити плив на валютний ринок в Україні. Згідно з його прогнозом, у липні-вересні значна частина коштів після погашення гривневих ОВДП буде конвертуватися у валюту і виводитися з України.

Як повідомило РБК-Україна, в НБУ заявили, що на валютному ринку України відсутня істотна реакція на рішення президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної ради і проведення дострокових виборів.