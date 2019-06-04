Курс доллара в июне: эксперт дал неутешительный прогноз

Курс доллара в июне (иллюстративное фото)

Курс доллара в июне будет расти, прогнозирует аналитик

В июне произойдет рост курса доллара по отношению к гривне. Об этом говорят аналитики и эксперты.

Так, по мнению аналитика Андрея Шевчишина, курс гривны в этом месяце будет колебаться в диапазоне 26,5-27,35 грн за доллар, но уже вскоре украинская валюта перейдет в диапазон 27-28 грн за доллар. Там она продержится как минимум до выборов в Верховную Раду (21 июля) и формирования нового Кабмина.

В интервью "Сегодня" Шевчишин отметил, что на сегодняшний день самый болезненный вопрос для валютного рынка - это спекулятивный спрос на гривну в связи с обсуждением возможности дефолта в Украине.

"Инвесторы закладывают дополнительные риски, и сужают лимиты вложений в украинские бумаги. Это значит, что после погашения бумаг они будут выходить из Украины, что создаст повышенный спрос на иностранную валюту", - уверен эксперт.

При этом Шевчишин считает, что спекуляции вокруг сотрудничества Украины с Международным валютным фондом не окажут значительных влияний на валютный рынок в целом, так как НБУ имеет достаточно валютных резервов для прохождения долговой нагрузки в 2019 году. Зато уже в следующем, 2020 году, сотрудничество с МВФ будет чуть ли не главным фактором стабильности государства.

Ранее мы писали о том, что эксперты спрогнозировали курс доллара в начале июня.

Напомним, что недавно в Еврокомиссии предостерегли Украину от объявления дефолта.