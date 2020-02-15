Курс долара 2020: які зміни чекають українців на наступному тижні

Курс долара в Україні - які зміни чекають на українців

Експерти дали несподіваний прогноз

Курс долара в Україні на наступному тижні може трохи подорожчати. Однак не варто бігти в обмінники, також утримайтеся від продажу готівкової валюти, як точно поведе себе Національний банк - невідомо.

Є два варіанти: або гривня буде послаблюватися або "гойдалки" з курсом продовжаться. До такого висновку прийшли експерти, передає інформаційний портал "Сьогодні".

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзін та керівник відділу аналітики Forex club Андрій Шевчишин розповіли про те, що очікувати від долара на наступному тижні.

"Валюту продавали в основному експортери, нерезиденти на ринок не виходили.Також Мінфін міг продати частину з 202 млн доларів, взятих у позику за кордоном, під дуже вигідний відсоток – 3,39% річних. При цьому спостерігався зовсім низький попит на гривневі облігації внутрішньої держпозики, так як нерезиденти всім виглядом показували: якщо вже Нацбанк знизив процентну ставку річних за ОВДП нижче 10%, то тепер вони чекають зниження курсу гривні хоча б до 25 грн за долар, щоб вигідно здати валюту під їх купівлю", - розповів Шевчишин.

Олег Пендзін, у свою чергу, стверджує, що Нацбанк зараз наповнює золотовалютні резерви, зміцнюючи гривню і купуючи долари за вигідним курсом. Однак у довгостроковій перспективі його дії йдуть на шкоду економіці і страждають експортери, оскільки попит у світі на нашу руду, метал, зерно - вже і так знизився. А це однозначно позначиться на доходах держбюджету, недофінансування інвестиційних програм.

Аналітики впевнені, курс на наступному тижні навряд чи зросте до 25 грн за долар, але і не впаде нижче 24.

Нагадаємо, що офіційний курс долара до гривні від НБУ, зріс за січень 2020 року на 5,2%. За даними НБУ, курс виріс з 23,69 грн/долар на 31 грудня 2019 року до 24,92 грн/долар на 31 січня 2020 року.