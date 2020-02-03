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Курс долара навесні 2020: експерти дали несподіваний прогноз

STYLERПерсони    03.02.2020 - 12:10
Курс долара навесні 2020: експерти дали несподіваний прогноз
Курс долара в Україні - прогноз на весну

Курс долара в Україні буде коливатися

Курс долара в Україні на даному етапі наблизився до позначки у 25 грн і українці з інтересом спостерігають, що ж буде далі. Чого очікувати в лютому і навесні 2020 року, розповіли експерти для Styler.

Кандидат економічних наук, незалежний експерт Олександр Хмелевський зазначає, що в лютому і навесні буде тривати зниження гривні по відношенню до долара і євро. При цьому будуть відбуватися значні коливання валютного курсу.

"У лютому курс гривня/долар перетне позначку 25. Протягом березня - квітня він може досягти 26, а в травні навіть 27. Ослаблення гривні пов'язане з наростанням негативних тенденцій в економіці України, загостренням політичної ситуації та лібералізацією валютного ринку, яку проводить Нацбанк", - зазначає він.

Також уточнюється, що політична криза і масові протести можуть прискорити падіння гривні, а євро по відношенню до долара буде коливатися в діапазоні 1.08 - 1.12.

Нагадаємо, що офіційний курс долара до гривні від НБУ, зріс за січень 2020 року на 5,2%. За даними НБУ, курс виріс з 23,69 грн/долар на 31 грудня 2019 року до 24,92 грн/долар на 31 січня 2020 року.

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