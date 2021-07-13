Курорти України окупували комарі: порятунку від них не передбачається

На морських курортах України цього року комахи влаштували справжній бенкет. На Азовському морі медуз вивозять вже тачками , на інших пляжах - полчища сонечок, які кусаються. А ще регулярно відпочивальники скаржаться на морських бліх і полчища комарів. Причиною всіх цих напастей експерти називають погоду - рясні дощі, грози зі штормами та сильна спека.

Як повідомляється на сайті міста Скадовська, від комарів там немає порятунку не тільки вечорами й ночами, вони дошкуляють місцевим жителям і туристам навіть у денний час.

"Темрява-тьмуща комарів в цьому році не радує тих, що приїхали на чорноморські та азовські курорти відпочивальників. Через рясні дощі для їх розмноження створилися ідеальні умови. При чому, не дають перепочити "кровопивці" навіть вдень - кусають нещадно", - йдеться в повідомленні.

Як відзначають відпочивальники, від комарів не допомагають навіть перевірені засоби-фумігатори, спреї та спеціальні спіралі.

У деяких курортних містах комарі не нова напасть, і місцеві жителі навчилися регулярно труїти комах, а ось в Скадовську раніше такої проблеми не було.

Місцева влада виявилася не готова до наступу комариного війська і, наприклад, в Лазурному, повідомили, що коштів на "антикомарину" обробку в місцевому бюджеті немає і найближчим часом не передбачається.

Тому місцевим жителям і відпочивальникам доведеться справлятися з навалою комарів найближчим часом самостійно.

Як позбутися від комарів

В арсеналі бійця проти комарів знадобляться старі та перевірені засоби, які є на багатьох кухнях – це гвоздика, лимон, евкаліпт і ванілін.

З гвоздики можна зробити спрей - залити десяток окропом і дати настоятися, потім використовувати в розпилювачі.

Можна змішати гвоздику з лимоном – ці два запаху відлякують комах. Половинку лимона з гвоздиками всередині можна залишати на ніч в спальні - кровопивці не будуть заважати спати.

Масло евкаліпта можна капнути в спрей з водою - теж добре допомагає. А ванілін можна додати в крем для тіла.