Курорты Украины оккупировали комары: спасения от них не предвидится

На морских курортах Украины в этом году насекомые устроили настоящий пир. На Азовском море медуз вывозят уже тачками , на других пляжах – полчища божьих коровок, которые кусаются. А еще регулярно отдыхающие жалуются на морских блох и полчища комаров. Причиной всех этих напастей эксперты называют погоду – обильные дожди, грозы со штормами и сильная жара.

Как сообщается на сайте города Скадовска, от комаров там нет спасения не только вечерами и ночами, они донимают местных жителей и туристов даже в дневное время.

"Тьма-тьмущая комаров в этом году не радует приехавших на черноморские и азовские курорты отдыхающих. Из-за обильных дождей для их размножения создались идеальные условия. При чем, не дают передохнуть "кровопийцы" даже днем – кусают беспощадно", - говорится в сообщении.

Как отмечают отдыхающие, от комаров не помогают даже проверенные средства – фумигаторы, спреи и специальные спирали.

В некоторых курортных городах комары не новая напасть, и местные жители научились регулярно травить насекомых, а вот в Скадовске ранее такой проблемы не было.

Местные власти оказались не готовы к наступлению комариного войска и к примеру, в Лазурном, сообщили, что средств на "антикомариную" обработку в местном бюджете нет и в ближайшее время не предвидится.

Поэтому местным жителям и отдыхающим придется справляться с нашествием комаров в ближайшее время самостоятельно.

Как избавиться от комаров

В арсенале бойца против комаров пригодятся старые и проверенные средства, которые есть на многих кухнях – это гвоздика, лимон, эвкалипт и ванилин.

Из гвоздики можно сделать спрей – залить десяток кипятком и дать настояться, потом использовать в распылителе.

Можно смешать гвоздику с лимоном – эти два запаха отпугивают насекомых. Половинку лимона с воткнутыми гвоздиками можно оставлять на ночь в спальне – кровопийцы не будут мешать спать.

Масло эвкалипта можно капнуть в спрей с водой – тоже хорошо помогает. А ванилин можно добавить в крем для тела.