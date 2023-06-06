На курорты не поедем? Укрзализныцю раскритиковали за новое расписание

С 10 июня Укрзализныця вводит новое расписание, адаптированное к летним перевозкам. Однако количество дополнительных поездов на популярные маршруты слишком мало.

Об этом сообщил блогер Олег Васильев на своей странице в Facebook .

Что не так с новым расписанием

В первую очередь пользователи обратили внимание на то, что на один из самых популярных курортов Трускавец нет дополнительных рейсов. А те, что есть, сокращают.

"Так, поезд №21 Харьков-Трускавец будет курсировать во Львов. Таким образом, по станции Трускавец остается в обращении только два поезда №49 Киев-Трускавец и 41 Днепр-Трускавец. Также остается в обращении две пары электричек Львов-Трускавец", - пишет Васильев.

К курортам с термальными источниками - Берегово и Солотвино - по новому расписанию будет также только два поезда. Учитывая количество людей, которые поедут туда с началом сезона, покупка билета может быть усложнена.

"Другое популярное, туристическое место в Украине - Каменец-Подольский. Его постигла логистическая аномалия, когда УЗ вместо назначения дополнительных поездов на сезон, наоборот, их сокращает. Так, с 10 июня будет курсировать только один поезд из Киева и группа прицепных вагонов Ужгород-Каменец-Подольский. Дневной экспресс №771 сокращается в Хмельницкий. Предложения о назначении поездов Каменец-Подольский - Харьков и Каменец-Подольский - Днепр, Укрзализныця упорно игнорирует", - говорится в сообщении.

А в солнечную Одессу будет курсировать только один летний поезд №247/248 Киев-Одесса - три раза в неделю. Соединения с другими городами, например, Чернигов, Сумы, Житомир, Запорожье, нет.

Реакция украинцев