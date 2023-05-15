Проблемы с инклюзивностью и справки на русском: Укрзализныця угодила в новый скандал

Работники Укрзализныци не всегда готовы выполнять свои прямые обязанности или проявлять внимание к пассажирам. И такие ситуации становятся очень быстро известны общественности. Они вызывают невероятное возмущение, хотя от железнодорожников никаких особых усилий даже не требовалось.

О двух таких ситуациях рассказал блогер Олег Васильев на своей странице в Facebook.

Справка об опоздании поезда

"Бывают ситуации, когда не нужны титанические усилия для качественного уровня услуг. Но даже простые решения оказываются слишком сложными для железнодорожников", - подчеркнул Васильев.

Он рассказал, что 12 мая поезд "Коростень-Киев" задержался в дороге и прибыл в столицу после начала комендантского часа. Пассажиры на станции Святошин обратились в кассу, чтобы получить справку об опоздании поезда. На что кассир заявил, что справку не напишет, так как все бланки у старшего кассира, а он куда-то вышел.

Только после скандала пассажирам выдали справки, еще и старого образца с русским языком. Оказалось, что поезд опоздал из-за пассажира, который сорвал стоп-кран и поезд остановился на нейтральной вставке, потом оборвался контактный провод. Задержка движения составила более 2 часов.

Фото: На станции Святошин выдали справку на русском языке

Женщина на костылях

Второй неприятный случай произошел 13 мая в поезде №23 "Киев-Хелм". Проводник вагона №4 вызверился на пассажирку, которая передвигалась на костылях. Женщина, которая ехала после операции в Ровно, не могла пройти к выходу на костылях во время движения поезда. Она смогла это сделать, когда поезд остановился.

Но проводница заявила, что пассажирка должна была выйти в тамбур раньше и теперь мешает процессу посадки. Можно было бы понять проводника, если бы поезд стоял 1-2 минуты, но по расписанию на станции Ровно стоянка - 7 минут. Какие обстоятельства заставили так напрягать пассажиров - неизвестно.

"Хочу подчеркнуть, что в обоих случаях со стороны железнодорожников не требовалось никаких сверх усилий, чтобы оказать пассажирам качественные услуги. Укрзализныця, что будем делать с хамством ваших сотрудников и как там дела с инклюзивностью?" - пишет блогер.

Реакция Укрзализныци

В комментариях к посту представители Укрзализныци поблагодарили за отзыв пассажиров и пообещали принять меры.

"Искренне благодарны вам за сигнал и неравнодушие! Каждый отзыв очень важен для нас, и мы с уважением относимся к мнению наших пассажиров, с вами мы будем становиться лучше. Уверяем вас в том, что мы детально проанализируем недостатки, о которых говорится в вашем сообщении и совершим действенные меры, направленные на исправление ситуации, которая произошла, с целью недопущения подобных ситуаций в будущем. Ваше обращение направлено в соответствующие подразделения для детального разбора", - сказано в сообщении.