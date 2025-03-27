Девушка года Playboy 2025: как выглядит самая желанная женщина прямо сейчас

Модель Джиллиан Нейшн в феврале 2025 года получила почетное звание "Девушка года" (Playmate of the Year) от журнала Playboy. Роскошная дама с золотистыми волосами попозировала в стильной откровенной фотосессии, покоряя своей фигурой, естественной красотой и харизмой.

Как сегодня выглядит звезда Playboy и что о ней известно, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Фермерские корни

Джиллиан росла на ферме в сельской местности в штате Монтана вдали от городской суеты. Вся ее жизнь была так или иначе связана с природой, что просматривается в частности в стилистике ее блога в Instagram. Она обожает лошадей и хорошо держится в седле, что в частности стало темой фотосессии модели для Playboy.

Откровенная съемка для Playboy

Так, Нейшн позировала в ковбойском стиле на открытом воздухе. Она разделась перед камерами до нижнего белья, а затем и вовсе обнажилась. Съемка проходила на ранчо под открытым небом. Модель позировала в конюшне, на лошади и лежа на стогах сена, поражая роскошной фигурой.

Модельная карьера

Титул "Playmate of the Year" является одним из самых престижных в мире моделинга, однако до признания изданием у Нейшн уже была сформирована успешная карьера. Она активно сотрудничала с известными брендами, в частности GUESS и LOVEWAVE. Она также ведет блог в соцсетях, где делится яркими мгновениями своей жизни.

Как сегодня выглядит девушка года Playboy 2025 года

Джиллиан продолжает покорять модельный бизнес. В повседневной жизни предпочитает стиль кэжуал и платья, которые подчеркивают фигуру. Отдыхает модель за чтением книг и познанием природы. В частности недавно она исследовала Южную Африку.

Как сейчас выглядит девушка года Playboy 2025 (instagram.com/gillian_nation)

Напомним, недавно украинская певица Оля Полякова украсила обложку украинского Playboy. Артистка, которой скоро исполнится 46 лет, позировала с обнаженной грудью, демонстрируя, что отличная физическая форма - это не о возрасте, а о желании и упорном труде. Мы также рассказывали, кто еще из украинских звезд раздевался для легендарного мужского журнала.

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