Культовий радянський актор потрапив до реанімації: що відомо

Джигарханян знаходиться під постійним наглядом медиків
Культовий радянський і російський актор театру і кіно Армен Джигарханян потрапив до реанімації в одну з лікарень Москви. Про це повідомляє Telegram-какнал Mash.
Відомо, що у 83-річного народного артиста загострилося давнє захворювання на фоні серцево-судинної та ниркової недостатності.
Армен Джигарханян (фото: cosmo.ru)
Джигарханян перебуває в одній з московських клінік під постійним наглядом лікарів.
Одні з найбільш знаменитих його ролей у радянському кінематографі - це професійний вбивця Макс Рішар "Тегеран 43", штабс-капітан Овєчкін (серія "Пригоди невловимих месників"), Карл з культового серіалу "Місце зустрічі змінити не можна" та багато інших.
Всього в фільмографії актора понад 300 кіноробіт, а також участь у сотнях театральних постановок.
Його колега Валентин Гафт одного разу іронічно обіграв цей факт в епіграмі: "Багато менше на землі армян, ніж фільмів, де зіграв Джигарханян".
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Зеленський захворів і виступив на нараду з хрипким голосом.
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