Культовый советский актер попал в реанимацию: что известно

Культовый советский и российский актер театра и кино Армен Джигарханян попал в реанимацию в одну из больниц Москвы. Об этом сообщает Telegram-какнал Mash.

Известно, что у 83-летнего народного артиста обострилось давнее заболевание на фоне сердечно-сосудистой и почечной недостаточности.

Армен Джигарханян (фото: cosmo.ru)

Джигарханян находится в одной из московских клиник под постоянным наблюдением врачей.

Одни из самых знаменитых его ролей в советском кинематографе - это профессиональный убийца Макс Ришар "Тегеран 43", штабс-капитан Овечкин (серия "Приключений неуловимых мстителей"), Карл из культового сериала "Место встречи изменить нельзя" и многие другие.

Всего в фильмографии актера более 300 киноработ, а также участие в сотнях театральных постановок.

Его коллега Валентин Гафт однажды иронично обыграл этот факт в эпиграмме: "Гораздо меньше на земле армян, чем фильмов, где сыграл Джигарханян".

Напомним, ранее мы писали о том, что Зеленский заболел и выступил на совещание с хриплым голосом.

А также рассказывали о том, что в Нидерландах умер легендарный голливудский актер Рутгер Хауэр.