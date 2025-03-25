Вот что означает финальная сцена "Юношества": создатель сериала Стивен Грэм объяснил

Финальная сцена британского сериала "Юношество" стала одной из самых эмоциональных. Один из создателей ленты и исполнитель роли отца Джейми Стивена Грэм рассказал, какие же смыслы закладывались в последние минуты четвертого эпизода.

Четырехсерийный сериал сосредотачивается на последствиях жестокого насилия и на том, как преступление влияет на школу, общественность и семью. Финальная серия была посвящена кульминации истории, в частности тому, как семья мальчика вынуждена принять реальность содеянного.

"Мы сняли фильм, который основывался на правде, на том, что происходит в Британии, когда молодые парни убивают молодых девушек. Мы просто хотели пролить свет на эту проблему, и, главным образом, мы просто хотели создать диалог между родителями и детьми", - рассказывал ранее о ленте Грэм.

Сериал "Юношество" (скриншот)

Что означает финал "Юношества"

Финал предлагает зрителям трогательно-трагическую сцену, когда опустошенный отец целует плюшевого мишку Джейми, извиняясь так, будто это его собственный сын. Эдди все еще не может прийти в себя от новости, что его мальчик признает себя виновным и принимает свою судьбу за убийство девочки Кейти.

Финал "Юношества" (скриншот)

Знаменательным моментом финала Грэм называет последние слова, которые слышит его герой перед тем, как войти в комнату. Именно тогда он осознает, что должен был проводить гораздо больше времени с сыном. Перед этим он имеет важный разговор с дочерью-отличницей Лизой, чья жизнь также разрушается из-за действий брата. Она пытается сохранить семью и предлагает им не переезжать, ведь "это будет преследовать всегда".

"Она всегда будет сестрой того, кто убил ту девушку. И теперь это часть ее жизни. Ее будущее могло бы быть таким ярким, и оно все еще таким может стать. Эдди настолько поражен, что даже затаивает дыхание и спрашивает у жены: "Как мы смогли создать такого ребенка?" И затем раздается прекрасный ответ: "Так же, как и его, - с любовью, насколько мы были способны". Что мы сделали здесь, мы сделали и там. Мы ничего не делали по-другому", - объяснил Грэм.

Семья Миллеров в сериале "Юношество" (скриншот)

Что известно о сериале "Юношество"

Премьера мини-сериала, в котором каждый эпизод был снят одним непрерывным дублем, состоялась 13 марта 2025 года на Netflix. Криминальная драма получила бешеное признание критиков за режиссуру, сценарий, атмосферу и актерскую игру. По сюжету полиция врывается в дом Миллеров, где арестовывает по подозрению в убийстве одноклассницы Кейти Леонард 13-летнего Джейми.

В первой серии мальчика допрашивают в участке, во второй полиция ищет ответы и оружие в школе, в третьей происходит напряженный разговор подозреваемого с детским психологом, а четвертая показывает завершение истории для всех участников. Лента поднимает ряд важных вопросов, в частности о деструктивном влиянии социальных сетей, конфликтах с родителями и сверстниками.

Вас может заинтересовать: