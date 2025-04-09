У тебя выгорание? Эти фильмы лечат лучше отпуска: проверенная подборка
Хороший фильм может не только развлечь в свободный вечер, но и стать отличным мотиватором. Мы собрали картины, которые помогут восстановить силы и поднимут настроение.
От комедий до драм - РБК-Украина предлагает подборку фильмов, которые вернут жажду жить на полную.
"Снова в действии"
Энергичный экшн, который позволит ощутить драйв. Агенты ЦРУ убегают, чтобы посвятить жизнь отцовству. Однако через 15 лет их прикрытие раскрывают. Теперь они вынуждены вернуться в опасный мир, чтобы спасти себя и родных.
"Дикий робот"
Анимационный фильм, который рассказывает о роботе, что оказывается на необитаемом острове. Он вынужден учиться жить среди природы и невольно становится опекуном для одного из жителей острова. Трогательная картина об адаптации, принятии себя и заботе о других.
"Утренний подъем"
Легкая комедийная драма для тех, кто хочет снова почувствовать мотивацию. Молодая телеведущая на фоне личных драм пытается спасти утренний проект и ищет самые разные подходы на пути к успеху.
"Шеф Адам Джонс"
История о шеф-поваре, который начинает все сначала. Адам пытается восстановить свое имя после того, как разрушил собственную репутацию деструктивным поведением. Он открывает новый ресторан и набирает команду.
"Блондинка в законе"
Классика, которая напоминает, что в жизни нет ничего невозможного. Главное - желание покорять вершины. Эль Вудс решает поступить в юридический колледж после унизительного расставания с бойфрендом. Девушка доказала: если проявлять собственную креативность, хорошие результаты не заставят себя ждать.
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