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Согреют душу: 7 добрых семейных фильмов, которые точно стоит посмотреть

Воскресенье 13 апреля 2025 19:46
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Согреют душу: 7 добрых семейных фильмов, которые точно стоит посмотреть Кадр из фильма "Стюарт Литтл"
Автор: Полина Иваненко

Иногда хочется хотя бы на час окунуться в другой мир, где главное - любовь, поддержка, искренность и простые человеческие радости. Именно такие истории можно найти в теплых и семейных фильмах, которые напоминают, что добро все же имеет силу.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что посмотреть, когда грустно.

"Путь домой"

Когда хочется поплакать, но все же увидеть счастливый финал - выбирайте этот фильм. История о собачке, которая должна найти своего хозяина и преодолевает ради этого большой путь - она растрогает и коснется сердца.

"Дулитл"

Культовая история в новой адаптации способна улучшить настроение и подарить беззаботный смех. Приключенческий фильм прекрасно подойдет для вечера с друзьями или семьей. Что может быть лучше забавного доктора, который умеет разговаривать с животными и постоянно попадает в необычные приключения?

"Стюарт Литтл"

Старенький фильм с щемящим сюжетом заинтересует как детей, так и взрослых. Смотрите, как маленький мышонок найдет свою семью и встретит тех, кого будет считать родными. История вернет вам веру в то, что добро существует.

"Большой красный пес Клиффорд"

А эта фэнтези-комедия расскажет о девочке, жизнь которой трудно назвать счастливой. Но когда рядом с ней появится собачка, все изменится. Замечательная история, которая будет интересна всей семье.

Также смотрите:

  • "Дора и затерянный город"

  • "Приключения Паддингтона"

  • "Кролик Петя"

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