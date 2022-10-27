Как выбрать качественный фарш в магазине: не платите за плохой продукт

Покупной фарш в магазинах и супермаркетах продают на вес или в герметичной упаковке. Он может существенно отличаться от того фарша, который вы делаете дома самостоятельно. Для экономии времени такой фарш покупают многие люди и нужно знать все нюансы, чтобы не платить деньги за некачественный продукт.

Как выбрать качественный фарш в магазине - читайте в материале ниже.

Если вы покупаете фарш в упаковке, то обратите внимание на этикетку. Там должна стоять дата изготовления, срок годности и состав видов мяса и жира, которые входят в этот фарш. Также должны быть указаны условия хранения - температурный режим.

Если на таком фарше нет этикетки или информация предоставлена очень скупо и нет важных данных о продукте - не покупайте, так как потеряете свои деньги.

Обратите внимание и на классификацию фарша. Есть готовый фарш в упаковке, который содержит до 80% мышечной ткани, и только 20% чистого мяса. А есть фарши, где в составе указано почти пополам.

Если вы покупаете фарш на вес, то обратите внимание на ценник - там должен быть указан срок годности. Дело в том, что такой фарш хранится всего 5-6 часов и если его перемололи утром и выставили на витрину-холодильник, то к вечеру он, скорее всего, станет непригодным.

Если на этикетке данных нет, и продавец не может предоставить вам необходимую информацию, то будьте уверены - этот фарш несвежий.

Также можно ориентироваться и по виду продукта. Свежий фарш имеет однородную структуру, без костей, сухожилий, шкурки и хрящей. Цвет фарша должен быть одинаковый, без потемнений, яркий и блестящий.

Можете быть уверены, что когда вы видите потемнения на фарше, то либо этот фарш начал портиться, либо продавец его смешал с остатками вчерашнего продукта.

Если в фарше много говядины, то он будет более насыщенного темно-красного цвета, если больше свинины - то он будет красно-розовый или темно-розовый. Куриный фарш обычно бледно-розового цвета.

Также стоит проверять такой фарш на запах - он должен быть характерным мясным. Если вы чувствуете сторонние запахи или запах специй - не покупайте такой фарш.

Еще один важный нюанс: фарш, который сделан из чистого куска мяса выделяет сок, по которому тоже можно определить качество и свежесть продукта.