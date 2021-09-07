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Кулінар розкрив секрет справжньої кавказької аджики: ніяких помідорів!

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Вівторок 07 вересня 2021 17:39
Кулінар розкрив секрет справжньої кавказької аджики: ніяких помідорів! Фото: кулінар розкрив секрет справжньої кавказької аджики (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Кулінар Сергій Джуренко розповів, як приготувати по-справжньому гостру кавказьку аджику, яка підірве смакові рецептори любителів погарячіше. Соус готується на основі червоного гострого перцю, часнику, коріандру і спецій. Головне - ніяких помідорів і солодкого болгарського перцю додавати в неї не потрібно!

Як приготувати справжню гостру аджику, Сергій розповів на своєму особистому сайті.

"Аджику їдять з м'ясом та іншими стравами, навіть c динею. Це основний компонент різних абхазьких соусів. Аджика - це не кетчуп, і не соус, і не підлива, без помідорів, там тільки пекучий перець. Це паста, досить густа. ЇЇ можна довго зберігати - заготівля на зиму звичайна справа", - розповідає Сергій.

Інгредієнти для аджики:

Червоний пекучий перець - 1 кг
Часник - 2 головки
Насіння коріандру - 2 ст. л.
Кам'яна сіль - до 100 г
Хмелі-сунелі, пажитник, імертинський шафран - за смаком
Винний оцет - за смаком
Волоські горіхи (ядра) за бажанням

Покрокове приготування соусу

Червоний пекучий перець вимийте і розкладіть в тіні на 3 дні. Потрібно щоб перець трохи "подвялился".

Пекучий перець очистіть від корінців і насіння. Сильно подрібніть перець і часник. При цьому, часто насіння перцю не видаляють, що додатково надає аджиці вельми сильну гостроту.

Додайте потовчене в ступці сухе насіння коріандру, і за смаком хмелі-сунелі, подрібнені пажитник, шафран (або так званий імеретинський шафран, можна насіння кропу і фенхелю.

Перець, часник і спеції необхідно добре подрібнити.

Кулінар розкрив секрет справжньої кавказької аджики: ніяких помідорів!Кулінар розкрив секрет справжньої кавказької аджики: ніяких помідорів!

Аджику добре посоліть крупною кам'яною сіллю. Все ретельно перемішайте і додайте до 0,5 склянки винного оцту або свіжого, тільки що вичавленого гранатового соку - розведіть аджику до бажаної консистенції.

Вийде паста (густа або трохи рідка) з вельми гострим смаком, дуже ароматна. Вона є базою для приготування соусів і менш гострих варіантів аджики.

Кулінар розкрив секрет справжньої кавказької аджики: ніяких помідорів!

Для поліпшення смаку в аджику додають подрібнені до стану пилу ядра волоських горіхів або зелені пряні трави - кінза, кріп, петрушка, листова селера. Замість хмелі-сунелі і пажитника можна використовувати суміш спецій уцхо-сунелі, яка містить всі потрібні компоненти, включаючи коріандр і пажитник. Для зменшення гостроти додають подрібнений червоний солодкий перець.

Цікаво, що аджика може бути приготовлена не тільки з червоного перцю, але і з зеленого.

Кулінар рекомендує аджику готувати не голими руками, так як потім руки доведеться відмивати весь день.

Приправа легко зберігається на холоді. Просто розкладіть по банках і щільно закрийте.

Кулінар розкрив секрет справжньої кавказької аджики: ніяких помідорів!

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