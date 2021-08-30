Клопотенко розкрив секрет ідеальної запіканки з кабачків всього за 25 хвилин
Євген Клопотенко поділився рецептом ідеальної запіканки з кабачків, в яку він додав сир і томатний сік. Ресторатор запевняє - страва готується всього за 25 хвилин, а її смак точно не залишить нікого байдужим.
Про це кулінар розповів на своєму особистому сайті.
Фото: запіканка з кабачків за рецептом Євгена Клопотенка (klopotenko.com)
Інгредієнти для запіканки:
- Кабачки середнього розміру - 2 шт.
- Томатний сік - 200 мл
- Твердий сир - 100 г
- Вершкове масло - 20 г
- Сіль і перець за смаком
Покрокове приготування страви
Візьміть 2 середніх кабачка, розріжте уздовж. Шматки повинні вийти товщиною приблизно 2-3 мм.
Потім візьміть 100 г твердого сиру і натріть на крупній тертці.
Ємність, в якій будете готувати запіканку з кабачків з томатним соком, змастіть 20 г вершкового масла.
Тепер викладайте на дно ємності шар з кабачків. Кожен шар кабачків трохи соліть.
Посипайте натертим сиром, потім знову шар кабачків. Чергуйте шари.
Зверху залийте майбутню запіканку 200 мл томатного соку і посипте сиром. Відправте запікатися в духовку на 25 хвилин при температурі 180 градусів.
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