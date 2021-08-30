Клопотенко розкрив секрет ідеальної запіканки з кабачків всього за 25 хвилин

Євген Клопотенко поділився рецептом ідеальної запіканки з кабачків, в яку він додав сир і томатний сік. Ресторатор запевняє - страва готується всього за 25 хвилин, а її смак точно не залишить нікого байдужим.

Про це кулінар розповів на своєму особистому сайті.