Готуємо розкішну моркву по-корейськи за п'ять хвилин: відеорецепт
Морква по-корейськи - гострий салат з нарізаної тонкою "локшиною" моркви, з додаванням часнику, рослинної олії, а також приправ за смаком. Проста, але смачна страва давно стала частиною раціону українців, які люблять подражнити свої смакові рецептори. Готовий салат можна купити в супермаркеті, але ніщо не зрівняється зі смаком свіжонарізаної приправленої моркви.
Як приготувати розкішну закуску всього за п'ять хвилин - дивіться нижче в нашому матеріалі.
Інгредієнти :
- Морква - 1 кг
- Часник - 5 зубчиків
- Червона солодка паприка - 1 ч. л.
- Мелений коріандр - 0,5 ч. л.
- Червоний гострий перець - 1 щіпка
- Сіль - 0,5 ст. л.
- Цукор - 1,5 ст. л.
- Рослинна олія - 100 мл
- Оцет 70% - 0,5 ст л.
Покрокове приготування моркви по-корейськи
Натріть овочі будь-яким зручним способом: на спеціальній тертці або в кухонному комбайні.
Покладіть цукор і сіль, після чого делікатно перемішайте руками. Моркву здавлювати не потрібно, щоб вона не пустила сік.
Додайте в моркву дрібно натертий часник, ніжно перемішайте. Надішліть попередньо змішані між собою спеції і знову перемішайте.
Влийте в салат рослинну олію і оцет, знову перемішайте.
Розкішна морква по-корейськи готова!
Відео: морквина по-корейськи, рецепт
Для довідки:
Вікіпедія стверджує, що страва була створена радянськими корейцями, депортованими в 1937 році з прикордонних районів Далекосхідного краю в Казахстан і Узбекистан.
Причиною появи стала відсутність на нових місцях проживання продуктів для приготування корейських холодних закусок (панчханів).
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