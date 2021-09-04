Готуємо розкішну моркву по-корейськи за п'ять хвилин: відеорецепт

Морква по-корейськи - гострий салат з нарізаної тонкою "локшиною" моркви, з додаванням часнику, рослинної олії, а також приправ за смаком. Проста, але смачна страва давно стала частиною раціону українців, які люблять подражнити свої смакові рецептори. Готовий салат можна купити в супермаркеті, але ніщо не зрівняється зі смаком свіжонарізаної приправленої моркви.

Як приготувати розкішну закуску всього за п'ять хвилин - дивіться нижче в нашому матеріалі.

Інгредієнти :

Морква - 1 кг

Часник - 5 зубчиків

Червона солодка паприка - 1 ч. л.

Мелений коріандр - 0,5 ч. л.

Червоний гострий перець - 1 щіпка

Сіль - 0,5 ст. л.

Цукор - 1,5 ст. л.

Рослинна олія - 100 мл

Оцет 70% - 0,5 ст л.

Покрокове приготування моркви по-корейськи

Натріть овочі будь-яким зручним способом: на спеціальній тертці або в кухонному комбайні.

Покладіть цукор і сіль, після чого делікатно перемішайте руками. Моркву здавлювати не потрібно, щоб вона не пустила сік.

Додайте в моркву дрібно натертий часник, ніжно перемішайте. Надішліть попередньо змішані між собою спеції і знову перемішайте.

Влийте в салат рослинну олію і оцет, знову перемішайте.

Розкішна морква по-корейськи готова!

Відео: морквина по-корейськи, рецепт

Для довідки:

Вікіпедія стверджує, що страва була створена радянськими корейцями, депортованими в 1937 році з прикордонних районів Далекосхідного краю в Казахстан і Узбекистан.

Причиною появи стала відсутність на нових місцях проживання продуктів для приготування корейських холодних закусок (панчханів).