Ці кухонні секрети допомагають економити: про ці тонкощі мало хто знає

Приготування їжі часом перетворює вашу кухню на поле битви. І часом навіть перевірені страви бувають ненавмисно зіпсовані. Але є секрети від кухарів, про які мало хто знає. Ці лайфхаки допоможуть вам заощадити та врятувати страви.

Які кухонні секрети потрібно знати кожному – читайте нижче.

Рятуємо блюдо від зайвого жиру

Буває, що блюдо несподівано стає дуже наваристим. Виправити це дуже легко - за допомогою кубиків льоду і серветок. Загорніть лід в серветку і проведіть нею по поверхні страви. Лід притягне плавучий жир, і він залишиться на серветці.

Харчова плівка рветься

Ви будете здивовані, але багато кухарів зберігають харчову плівку в холодильнику. Так вона менше прилипає, не рветься і не тягнеться.

Від цибулі сльозяться очі

Намочити ніж і цибулину пробували все – цей метод не завжди працює. Є ще один - покладіть цибулю перед нарізкою в морозилку на 30 хвилин. У салати такий лук потім не піде, а ось для варіння або смаження – запросто.

Жовток в яєчні швидко твердне

Налийте в сковороду води на край. Накрийте сковороду щільною кришкою, чітко за розміром. Вода швидко перетворитися на пару і приготує вашу яєчню. На жовтках буде плівка, а всередині вони залишаться рідкими.

Гарний бульйон

Щоб ваш бульйон став класичного золотистого кольору, киньте в воду неочищену цибулину при варінні. Через хвилин 40 можете її витягнути.

Якщо при варінні бульйону пінка пішла на дно – залийте в каструлю трохи холодної води – вона знову підніметься.

Не залишайте в бульйоні лавровий лист - він може зіпсувати смак. Додайте його при варінні, а потім витягніть.

Смажимо овочі

Цибулю і моркву варто обсмажувати з дрібкою цукру – так ви отримаєте соковитий смак і красивий колір. Якщо смажите цибулю одну - посипте її злегка борошном.

М'ясо без бризок

Щоб м'ясо не бризкало соком в різні боки при смаженні – промокніть його серветкою перед тим, як відправити на сковороду.

Щоб торт не черствів

Розрізаний торт або кекс не буде черствіти в холодильнику, якщо до відрізаної сторони зубочистками прикріпити шматочки хліба зубочистками.

Щоб цибуля не псувалася

Щоб цибуля і часник довше залишалися свіжими, зберігайте їх в перфорованих паперових пакетах – так ви продовжите їм життя на два місяці.

Щоб квасоля не темніла

Квасоля не потемніє, якщо ви будете її варити у відкритій каструлі й без кришки.

Соковиті котлети

Щоб фарш вийшов соковитим, потрібно додати в нього порівну злегка обсмаженої цибулі та сирої дрібно нарубаної, а також трохи сирої картоплі.