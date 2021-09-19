Эти кухонные секреты помогают экономить: о таких тонкостях знают немногие

Приготовление пищи порой превращает вашу кухню в поле битвы. И порой даже проверенные блюда бывают ненамеренно испорчены. Но есть секреты от поваров, о которых знают немногие. Эти лайфхаки помогут вам сэкономить и спасти блюда.

Спасаем блюдо от лишнего жира

Бывает, что блюдо неожиданно становится очень наваристым. Исправить это очень легко – с помощью кубиков льда и салфеток. Заверните лед в салфетку и проведите ею по поверхности блюда. Лед притянет плавающий жир, и он останется на салфетке.

Пищевая пленка рвется

Вы будете удивлены, но многие повара хранят пищевую пленку в холодильнике. Так она меньше прилипает, не рвется и не тянется.

От лука слезятся глаза

Намочить нож и луковицу пробовали все – этот метод не всегда работает. Есть еще один – положите лук перед нарезкой в морозилку на 30 минут. В салаты такой лук потом не пойдет, а вот для варки или жарки – запросто.

Желток в яичнице быстро твердеет

Налейте в сковороду воды на край. Накройте сковороду плотной крышкой, четко по размеру. Вода быстро превратиться в пар и приготовит вашу яичницу. На желтках будет пленка, а внутри они останутся жидкими.

Красивый бульон

Чтобы ваш бульон стал классического золотистого цвета, киньте в воду неочищенную луковицу при варке. Через минут 40 можете ее вытащить.

Если при варке бульона пенка ушла на дно – залейте в кастрюлю немного холодной воды – она снова поднимется.

Не оставляйте в бульоне лавровый лист – он может испортить вкус. Добавьте его при варке, а потом вытащите.

Жарим овощи

Лук и морковь стоит обжаривать с щепоткой сахара – так вы получите сочный вкус и красивый цвет. Если жарите лук один – посыпьте его слегка мукой.

Мясо без брызг

Чтобы мясо не брызгало соком в разные стороны при жарке – промокните его салфеткой перед тем, как отправить на сковороду.

Чтобы торт не черствел

Разрезанный торт или кекс не будет черстветь в холодильнике, если к отрезанной стороне зубочистками прикрепить кусочки хлеба зубочистками.

Чтобы лук не портился

Чтобы лук и чеснок дольше оставались свежими, храните их в перфорированных бумажных пакетах – так вы продлите им жизнь на два месяца.

Чтобы фасоль не темнела

Фасоль не потемнеет, если вы будете ее варить в открытой кастрюле и без крышки.

Сочные котлеты

Чтобы фарш вышел сочным, нужно добавить в него поровну слегка обжаренного лука и сырого мелко нарубленного, а также немного сырого картофеля.