Кухонні хитрощі, які допоможуть заощадити час і гроші: спробуйте і не пошкодуєте

Кухонні хитрощі та маленькі корисні лайфхаки можуть заощадити час і гроші. Деякі з них відомі досвідченим господаркам і господарям, а деякі – знають тільки гуру кухні.

Які хитрощі на кухні допоможуть вам заощадити час і гроші – читайте в нашому матеріалі нижче.

Свіжість зелені в холодильнику. Дно ящика для зелені в холодильнику застеліть паперовими рушниками – вони вберуть зайву вологу і вбережуть від швидкого псування продуктів.

Бульбашки в газованій воді та шампанському. Не поспішайте виливати шампанське, якщо вивітрилися бульбашки. Опустіть в пляшку 2-3 родзинки та залиште на пару годин. Натуральний цукор створить диво.

Лимонний сік. Не потрібно різати цілий лимон заради декількох крапель, через те, що він швидко висохне. Проткніть лимон зубочисткою і видавіть стільки, скільки вам потрібно.

Свіжий сир. Щоб шматок твердого сиру в холодильнику не підсихав, змастіть маслом ті сторони, які не покриті воском.

Розсипчаста сіль. Щоб сіль не ставала твердою, киньте в сільничку трошки рису – він буде вбирати конденсат і дозволить солі не злипатися в грудку.

Молочні продукти. Щоб сир або сметана прожили довше, переверніть місткість з ними догори ногами. Так в місткості буде вакуум, який буде гальмувати ріст бактерій.

Зацукрований мед. Не викидайте зацукрований мед або той, який сильно загус. Поставте мед на 30 секунд в мікрохвильовку на середню потужність, і він знову стане прозорим.

Плями на посуді з нержавіючої сталі. Справитися з будь-якими плямами на нержавійці допоможе звичайний спирт або горілка. Протріть посуд ватяними тампонами зі спиртом, а потім добре вимийте.

Друге життя макаронів. Залишки відварених макаронів можна швидко довести до ладу після холодильника – перед подачею киньте їх на пів хвилини в киплячу воду.

Яйце. Продовжити життя яєць допоможе рослинна олія - змастіть їх перед тим, як розкласти на полиці.

Рятуємо авокадо. Зберегти половинку авокадо в холодильнику вам допоможе лимонний сік або цибулина. Збризніть відрізану частину соком і зберігайте з цибулиною.

Картопля без паростків. Щоб картопля не почала проростати, покладіть в пакет або ящик з овочами звичайне яблуко.

Банан. Щоб банани довго не темніли та залишалися свіжими – живці оберніть фольгою або харчовою плівкою.

Рятуємо чипси та крекери. Щоб повернути їм текстуру і хрускіт – помістіть в мікрохвильовку на 1-2 хвилини.