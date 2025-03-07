Куда исчез Денис Манжосов - соучредитель "Квартала", который готовил "разоблачение" Зеленского

Биография Дениса Манжосова

Денис Манжосов родился в Кривом Роге. Вместе с Владимиром Зеленским они учились в одном классе и даже делили одну парту.

После школы оба присоединились к студенческому театру эстрадных миниатюр "Бездомный", где познакомились с Александром Пикаловым. В 1997 году друзья основали "Квартал 95". Денис Манжосов (фото: facebook.com/Den.Manzhosov)

На протяжении 16 лет Манжосов был сценаристом и актером Студии "Квартал 95", однако в 2013 году неожиданно решил покинуть коллектив. Причины такого решения участники "Квартала" почти не комментировали.

Евгений Кошевой тогда отметил в интервью "Аргументам и Фактам", что "незаменимых людей нет", а Владимир Зеленский коротко добавил: "Он хочет найти себя, свое лицо отдельно".

Тогда ходили слухи, что Манжосов уволился из-за конфликта с Владимиром Зеленским. Поговаривали, что позже он пытался вернуться в "Квартал", однако коллеги не приняли его обратно. Денис Манжосов и Владимир Зеленский (скриншот)

После того как Денис покинул состав актеров "Студии Квартал 95", он решил заняться собственным бизнесом. В 2014 году он открыл в Кривом Роге ивент-агентство "Cotton", которое специализировалось на организации праздников и мероприятий.

Кроме того, он работал в свадебном агентстве MARY, а позже переехал в США, где учился на режиссера и сценариста.

Неудачная попытка "разоблачения" Зеленского

За неделю до второго тура президентских выборов в 2019 году Денис Манжосов объявил о пресс-конференции, на которой обещал раскрыть правду о кандидате в президенты Владимире Зеленском.

Он заявлял, что готов рассказать об их отношениях, окружении будущего главы государства и выдвинуть обвинения относительно возможного употребления им наркотиков.

Однако все пошло не по плану. Придя в зал, где должна была состояться пресс-конференция, Манжосов внезапно развернулся, покинул помещение, сел в такси и уехал, не сделав никаких громких заявлений.

Александр Пикалов, его коллега из "Квартала 95", поделился, что общался с Манжосовым по телефону. По его словам, Денис признался, что ему предлагали финансовое вознаграждение за то, чтобы он сделал "разоблачение" Зеленского.

В тот же день бывший Денис на телеканале "Прямой" опроверг слухи о том, что Зеленский употребляет наркотики, и заявил, что ему не угрожали.

Где сейчас Денис Манжосов

В 2018 году Евгений Кошевой заявил, что Манжосов живет в США. А в 2021 году на своей странице в Facebook он объявил о поиске сценаристов для работы на телевидении в Киеве.

С началом полномасштабного вторжения Манжосов активно включился в волонтерскую деятельность, собирая карематы, спальные мешки и другие необходимые вещи для украинских защитников. Денис Манжосов (фото: facebook.com/Den.Manzhosov)

Кроме того, он публиковал юмористические посты о войне. В июле 2022 года он анонсировал свой документальный фильм "Гражданские профессии войны", режиссером которого стал лично он.

О личной жизни юмориста известно не так много. Ранее он был женат на девушке, по имени Анастасия, и вскоре после свадьбы у пары родился сын. Других детей у Дениса нет. Причины развода с женой не разглашаются.

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