Куди зник Денис Манжосов - співзасновник "Кварталу", який готував "викриття" Зеленського

Біографія Дениса Манжосова

Денис Манжосов народився у Кривому Розі. Разом із Володимиром Зеленським вони навчалися в одному класі та навіть ділили одну парту.

Після школи обоє приєдналися до студентського театру естрадних мініатюр "Безпритульний", де познайомилися з Олександром Пікаловим. У 1997 році друзі заснували "Квартал 95". Денис Манжосов (фото: facebook.com/Den.Manzhosov)

Протягом 16 років Манжосов був сценаристом і актором Студії "Квартал 95", однак у 2013 році несподівано вирішив залишити колектив. Причини такого рішення учасники "Кварталу" майже не коментували.

Євген Кошовий тоді зазначив у інтерв’ю "Аргументам і Фактам", що "незамінних людей немає", а Володимир Зеленський коротко додав: "Він хоче знайти себе, своє обличчя окремо".

Тоді ширилися чутки, що Манжосов звільнився через конфлікт із Володимиром Зеленським. Подейкували, що пізніше він намагався повернутися до "Кварталу", проте колеги не прийняли його назад. Денис Манжосов і Володимир Зеленський (скріншот)

Після того, як Денис покинув склад акторів "Студії Квартал 95", він вирішив зайнятися власним бізнесом. У 2014 році він відкрив у Кривому Розі івент-агентство "Cotton", яке спеціалізувалося на організації свят і заходів.

Окрім того, він працював у весільному агентстві MARY, а пізніше переїхав до США, де навчався на режисера та сценариста.

Невдала спроба "викриття" Зеленського

За тиждень до другого туру президентських виборів у 2019 році Денис Манжосов оголосив про пресконференцію, на якій обіцяв розкрити правду про кандидата в президенти Володимира Зеленського.

Він заявляв, що готовий розповісти про їхні стосунки, оточення майбутнього глави держави та висунути звинувачення щодо можливого вживання ним наркотиків.

Однак усе пішло не за планом. Прийшовши до зали, де мала відбутися пресконференція, Манжосов раптово розвернувся, залишив приміщення, сів у таксі й поїхав, не зробивши жодних гучних заяв.

Олександр Пікалов, його колега з "Кварталу 95", поділився, що спілкувався з Манжосовим по телефону. За його словами, Денис зізнався, що йому пропонували фінансову винагороду за те, щоб він зробив "викриття" Зеленського.

Того ж дня колишній Денис на телеканалі "Прямий" заперечив чутки про те, що Зеленський вживає наркотики, та заявив, що йому не погрожували.

Де зараз Денис Манжосов

У 2018 році Євген Кошовий заявив, що Манжосов живе в США. А у 2021 році на своїй сторінці в Facebook він оголосив про пошук сценаристів для роботи на телебаченні в Києві.

З початком повномасштабного вторгнення Манжосов активно долучився до волонтерської діяльності, збираючи каремати, спальні мішки та інші необхідні речі для українських захисників. Денис Манжосов (фото: facebook.com/Den.Manzhosov)

Окрім того, він публікував гумористичні пости про війну. У липні 2022 року він анонсував свій документальний фільм "Цивільні професії війни", режисером якого став особисто він.

Про особисте життя гумориста відомо не так багато. Раніше він був одружений на дівчині, на ім'я Анастасія, і незабаром після весілля у пари народився син. Інших дітей у Дениса немає. Причини розлучення з дружиною не розголошуються.

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