Культовая рок-группа приедет в Украину: 5 их песен, от которых все сходят с ума
Знаменитая финская рок-группа The Rasmus летом выступит в Украине. Они станут первыми международными участниками Atlas Festival 2025, который будет проходить в Киеве. В честь события делимся самыми популярными хитами музыкантов.
Что известно о приезде группы и от каких их песен больше всего безумствуют фаны, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Группа The Rasmus была создана в 1994 году в Хельсинки. Тогда участники еще учились в старшей школе. В состав коллектива входят Лаури Юленен, Ээро Хейнонен, Паули Рантасалми и Янне Гейсканен.
Мировую известность музыканты получили в начале 2000-х, когда выпустили альбом "Dead Letters". Тогда их песня "In the Shadows" разрывала музыкальные чарты в нескольких странах.
Делимся самыми известными треками артистов:
"In the Shadows"
"First Day of My Life"
"No Fear"
"Livin' in a World Without You"
Что известно о приезде The Rasmus в Украину
Atlas продлится три дня и начнется 18 июля. The Rasmus будут выступать 19 числа и исполнят свои лучшие хиты, о чем сообщили организаторы.
Еще в 2022 году во время "Евровидения" в итальянском Турине вокалист коллектива Лаури Юленен пообещал обязательно снова сыграть в Украине:
"Мы очень хотим вернуться в Украину и снова пережить эти моменты вместе с вами", - сказал он.
Напомним, до полномасштабного вторжения России в Украину The Rasmus выступали здесь четыре раза, в частности в Киеве, Одессе, Днепре, Ужгороде и Тернополе.
В 2022-м они также в поддержку Украины вместе с Kalush Orchestra сняли клип "In The Shadows of Ukraine" о российско-украинской войне.
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При написании материала были использованы следующие источники: YouTube The Rasmus, Instagram Atlas Festival, Wikipedia.