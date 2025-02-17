ATLAS FESTIVAL-2025: даты и первые детали грандиозного фестиваля

Фестиваль ATLAS FESTIVAL (прежнее название Atlas Weekend) возвращается в Киев. В 2025 году грандиозное музыкальное действо пройдет под лозунгом "Надихає. Обʼєднує. Допомагає".

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу фестиваля.

Когда и где состоится ATLAS FESTIVAL

Фестиваль будет проходить три дня - с 18 по 20 июля (пятница, суббота и воскресенье). Место проведения, как и в прошлом году, - территория ТРЦ Blockbuster Mall, что находится на проспекте Степана Бандеры, 36 (недалеко от станции метро "Почайна").

По словам организаторов, в этом году фестиваль решили провести, "чтобы поддержать друг друга и помочь ВСУ".

Гостям обещают "много любимой музыки и ощущение причастности к важному событию". При этом, кто будет выступать - пока не известно. Имена первых артистов и хедлайнеров будут объявлены "уже совсем скоро".

Билеты на ATLAS FESTIVAL-2025

Первые билеты на фестиваль можно купить сейчас по специальной цене, однако их количество ограничено.

Абонемент на все три дня стоит 3500 грн. Билет на любой один день можно приобрести за 1375 грн. Позже цены вырастут до 4800 грн и 1900 грн соответственно.

Абонементы и билеты можно купить на официальном сайте ATLAS FESTIVAL по ссылке.

Обмен билетов на фестивальные браслеты будет осуществляться только на входе фестиваля в дни его проведения.

ATLAS UNITED-2024 (фото: facebook.com/atlas.festival.ua)

Отметим, что прошлогодний фестиваль, который назывался ATLAS UNITED, состоялся в Киеве 19-21 июля. На нем было собрано 100 млн грн на нужды Вооруженных Сил Украины.

На мероприятии было шесть сцен: Main Stage, Aurora Stage, West Stage, Shelter Stage, East Stage и Blockbuster Mall Stage. На них выступили более 70 артистов, среди которых группы Бумбокс, Без Обмежень, Жадан і Собаки, Latexfauna, Курган & Agregat, а также Артем Пивоваров, DANTES, MÉLOVIN, DOROFEEVA и многие другие.

До полномасштабного вторжения фестиваль Atlas Weekend проходил на территории ВДНГ. Организаторы объяснили перенос мероприятия заботой о безопасности посетителей, ведь массированные обстрелы Киева в начале июля 2024-го заставили искать более защищенную локацию.