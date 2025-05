Куда делся KALUSH: от победы на Евровидении до скандалов с донатами

Что известно о KALUSH и Kalush Orchestra

Название коллектива происходит от родного города Олега Псюка. Украинский рэпер, также известный под псевдонимом Псучий сын, родился 16 мая 1994 года в городе Калуш. В 2019 году он вместе с продюсером Клименко создал KALUSH. Поиски музыкантов Олег начал в Интернете. На Facebook он нашел свирельщика и мультиинструменталиста Игоря Диденчука.

Еще одним участником стал загадочный MC KYLYMAN, под маской которого может скрываться любой человек. 17 октября коллектив презентовал первый клип на песню "Не маринуй", который был снят на улицах родного города Псюка.

По инициативе лидеров группы в 2021-м был образован Kalush Orchestra. В его состав входят:

основатель и солист Олег Псюк

мультиинструменталист и вокалист Тимофей Музычук

вокалист Александр "Таб" Слободяник

мультиинструменталист Виталий Дужик

MC KYLYMAN.

Kalush Orchestra (фото: instagram.com/kalush.official)

В группу ранее также входили Андрей Гандзюк, он же Джонни Странный, который в мае 2023 года решил сосредоточиться на сольной карьере, мультиинструменталист Александр Кондратюк и Игорь Диденчук.

Kalush Orchestra на Евровидении и после

После победы в национальном отборе Kalush Orchestra представили Украину на международной арене с песней "Стефания". В финале они набрали 631 балл и одержали победу. Во время выступления артисты призвали помочь Мариуполю и защитникам "Азовстали".

В том же году они презентовали новую видеоработу на победную композицию, в которой подчеркнули тему войны, которую Россия развязала в Украине. Впоследствии коллектив отправился в тур по США, а также выступил на премии MTV Europe Music Awards 2022.

Свой победный хрустальный микрофон с Евровидения они вместе с Сергеем Притулой продали за 900 тысяч долларов на благотворительном аукционе. Полученные средства направили на помощь украинской армии.

Что Kalush сделали с кубком Евровидения (фото: instagram.com/kalush.official)

Kalush Orchestra могут похвастаться сотрудничеством с мировыми звездами. В октябре 2022-го вместе с The Rasmus они выпустили клип на песню "In the shadows of Ukraine", которая стала кавером на легендарный хит финских рокеров. Также они встречались с Арнольдом Шварценеггером, поработали с польским рэпером Szpaku, канадским рэпером bbno$ и другими.



В сентябре 2023 года Kalush Orchestra запустили экспериментальный проект. Они выпустили трек "Вогонь горить" без участия Псюка и отправились в мини-тур. Многие из поклонников тогда решили, что фронтмен покинул коллектив, однако волновались зря.

17 октября 2024 года коллектив начал сольное плавание, прекратив сотрудничество с лейблом Клименко Enko. В марте того же года KALUSH совместно с KOLA презентовали две песни "Помни" и "Поймай мое сердце", а в июне вышел их альбом "Для души".

Олег Псюк (фото: instagram.com/kalush.official)

Скандал с благотворительными сборами

Не обошлось и без скандалов вокруг группы. В феврале 2025 года участники отказались поддержать благотворительный сбор на дрон "Дзига". Представители заявили, что "не публикуют и не распространяют информацию о сборах, которые несут характер оружия".

Блогер Алина Солнцева тогда за донат планировала разыграть гитару коллектива с автографами. Однако группа не захотела поддержать инициативу. Общество сразу осудило такую позицию Kalush. Сейчас в Stories группы уже можно увидеть репосты собрания.

KALUSH и скандал с донами (скриншот)

Где сейчас Kalush Orchestra

Музыканты продолжают радовать музыкальными новинками, дуэтами и концертами в украинских городах. В апреле они в частности завершили весенний тур. Среди последних треков - "Зависимый", "Следы", "Рута" и другие. Они также активно участвуют в благотворительных концертах и событиях. Уже 15 мая, например, будут выступать на Ukrainian fashion film festival в Каннах.