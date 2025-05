Куди подівся KALUSH: від перемоги на Євробаченні до скандалів з донатами

Що відомо про KALUSH та Kalush Orchestra

Назва колективу походить від рідного міста Олега Псюка. Український репер, також відомий за псевдонімом Псючий син, народився 16 травня 1994 року в місті Калуш. У 2019 році він разом з продюсером Клименком створив KALUSH. Пошуки музикантів Олег розпочав в Інтернеті. На Facebook він знайшов сопілкаря та мультиінструменталіста Ігоря Діденчука.

Ще одним учасником став загадковий MC KYLYMAN, під маскою якого може ховатися будь-яка людина. 17 жовтня колектив презентував перший кліп на пісню "Не маринуй", який було знято на вулицях рідного міста Псюка.

З ініціативи лідерів гурту в 2021-му був утворений Kalush Orchestra. До його складу зараз входять:

засновник і соліст Олег Псюк

мультиінструменталіст і вокаліст Тимофій Музичук

вокаліст Олександр "Таб" Слободяник

мультиінструменталіст Віталій Дужик

MC KYLYMAN.

Kalush Orchestra (фото: instagram.com/kalush.official)

До гурту раніше також входили Андрій Гандзюк, він же Джонні Дивний, який у травні 2023 року вирішив зосередитися на сольній кар'єрі, мультиінструменталіст Олександр Кондратюк та Ігор Діденчук.

Kalush Orchestra на Євробаченні та після

Після перемоги у національному відборі Kalush Orchestra представили Україну на міжнародній арені з піснею "Стефанія". У фіналі вони набрали 631 бал і здобули перемогу. Під час виступу артисти закликали допомогти Маріуполю й захисникам "Азовсталі".

Того ж року вони презентували нову відеороботу на переможну композицію, у якій підкреслили тему війни, яку Росія розв’язала в Україні. Згодом колектив відправився в тур по США, а також виступив на премії MTV Europe Music Awards 2022.

Свій переможний кришталевий мікрофон з Євробачення вони разом із Сергієм Притулою продали за 900 тисяч доларів на благодійному аукціоні. Отримані кошти направили на допомогу українській армії.

Що Kalush зробили з кубком Євробачення (фото: instagram.com/kalush.official)

Kalush Orchestra можуть похизуватися співпрацею зі світовими зірками. У жовтні 2022-го разом з The Rasmus вони випустили кліп на пісню "In the shadows of Ukraine", яка стала кавером на легендарний хіт фінських рокерів. Також вони зустрічалися з Арнольдом Шварценеггером, попрацювали з польським репером Szpaku, канадським репером bbno$ та іншими.



У вересні 2023 року Kalush Orchestra запустили експериментальний проєкт. Вони випустили трек "Вогонь горить" без участі Псюка та відправилися в мінітур. Багато хто з шанувальників тоді вирішив, що фронтмен покинув колектив, проте хвилювалися даремно.

17 жовтня 2024 року колектив розпочав сольне плавання, припинивши співпрацю з лейблом Клименка Enko. У березні того ж року KALUSH спільно з KOLA презентували дві пісні "Пам'ятай" та "Упіймай моє серце", а в червні вийшов їхній альбом "Для душі".

Олег Псюк (фото: instagram.com/kalush.official)

Скандал з благодійними зборами

Не обійшлося й без скандалів навколо гурту. У лютому 2025 року учасники відмовилися підтримати благодійний збір на дрон "Дзиґа". Представники заявили, що "не публікують та не поширюють інформацію про збори, які несуть характер зброї".

Блогерка Аліна Солнцева тоді за донат планувала розіграти гітару колективу з автографами. Проте гурт не захотів підтримати ініціативу. Суспільство одразу засудило таку позицію Kalush. Нині в Stories гурту вже можна побачити репости зборів.

KALUSH і скандал з донами (скриншот)

Де зараз Kalush Orchestra

Музиканти продовжують тішити музичними новинками, дуетами та концертами в українських містах. У квітні вони зокрема завершили весняний тур. Серед останніх треків - "Залежний", "Сліди", "Рута" та інші. Вони також активно беруть участь у благодійних концертах та подіях. Вже 15 травня, наприклад, виступатимуть на Ukrainian fashion film festival в Каннах.