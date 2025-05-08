Как Ziferblat готовится покорять "Евровидение-2025": яркие фото и видео со сцены

Группа Ziferblat активно готовится к выступлению на "Евровидении-2025" - артисты уже показали, каким будет шоу на большой сцене. В сети появились яркие фото и видео с репетиции, которые демонстрируют амбициозные планы команды на международный конкурс.​ ​​​​​​

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на страницу в Instagram "Євробачення Україна".

О чем будет номер Ziferblat

Известно, что группа выступит с песней "Bird of Pray". Как отмечали сами музыканты, это песня-рефлексия, название которой буквально можно перевести как "Птица молитвы" или "Молитвенная птица".



Группа Ziferblat (фото: instagram.com/ziferblat_band)

Номер сделан в стилистике 70-х, однако в нем не будет цветов и зелени, как это было на Нацотборе.



Группа Ziferblat на репетиции (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)

Режиссер-постановщик номера Мария Коростелева отметила, что для постановки она вдохновлялась украинскими легендами и мифами.

"В украинской литературе есть такая птица соловей. Как символ, как метафора. Которая поет. И каждый день, когда она начинает петь, она пробуждает новый день. И если соловей не споет, следующий день не наступит. Есть много украинских рассказов, где этого соловья хотели убить, спрятать в клетку и так далее, но все равно он пел. Для меня это символично, что наша украинская песня продолжает звучать, ее слышат люди. Жизнь продолжается, это как стимул, мотивация двигаться вперед", - отметила она.



Группа Ziferblat вытупит в первом полуфинале (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)

Кроме того зрителей будут поражать спецэффектами, светомузыкой и пиротехническими эффектами.

В каких костюмах выступит Ziferblat

Также на репетиции можно было детальнее рассмотреть костюмы украинской группы, которые создал дизайнер и основатель бренда Frolov Иван Фролов.

Так, костюмы для Ziferblat имеют особые элементы - это панковые пояса с металлическими вставками и кристаллами Swarovski. Также на костюмах вышиты мальвы - символические для Украины цветы.



Ziferblat в Швеции (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)

Яркие цвета костюмов были выбраны специально, чтобы каждый участник группы выделялся.

Кроме того, на костюмах Ziferblat и бэк-вокалисток есть общий элемент, что важен и для самого бренда - сердце.



Группа Ziferblat на репетиции Евровидения-2025 (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)

"Это не просто костюмы, а целая визуальная история, полная символов, смыслов и мечтаний. Дизайнер Иван Фролов объединил индивидуальность каждого участника, мечту о свободной Украине и символ мальвы - цветка, прорастающего прямо из костюмов, как надежды", - сказано в публикации.

Напомним, "Евровидение-2025" пройдет с 13 по 17 мая в Швеции, в городе Базель. Представители Украины выступят в первом полуфинале под номером 5, который состоится 13 мая. Второй полуфинал состоится 15 мая, а гранд-финал - 17-го.