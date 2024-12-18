На Волыни увидели самую большую хищную птицу Украины, которая там почти не бывает

В Киверцовском национальном парке на Волыни заметили самую большую птицу Украины, которая очень редко бывает в этой местности. Птица занесена в Красную книгу Украины и является важными элементом экосистемы.

Какую хищную птицу увидели внезапно в Цуманской пуще ученые, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов в Facebook .

Работники Киверцовского национального природного парка "Цуманская пуща" во время выезда вдруг заметили самую большую хищную птицу Украины - орлана-белохвоста, (Haliaeetus albicilla).

Эта птица - настоящий гигант среди птиц не только в Украине, а вообще среди птиц Евразии. Его еще называют "королем вод" за его любовь селиться возле водоемов.

Он является очень редким на Волыни и встретить в Украине его можно в Карпатах, на Полесье, на побережье Черного и Азовского морей, а также в дельте Дуная.

Чаще всего орлан-белохвост обитает у побережья рек, озер и морей, на заболоченных территориях, в лесах, граничащих с водоемами.

"Обычно это удаленные от антропогенного воздействия участки. В последнее время наблюдается тенденция приспособления этого хищника к существованию рядом с человеком. Гнезда орланов-белохвостов, расположенные на больших деревьях или скалах, представляют собой массивные сооружения, построенные из ветвей деревьев. Многолетние гнезда могут достигать 175-180 см в диаметре", - добавили биологи.

Длина тела такого орлана достигает 70-90 см, а размах крыльев - 200-250 см. Самки обычно больше самцов. Вес орлана - от 4 до 7 кг.

В Украине, а также во многих странах мира орлан-белохвост внесен в Красную книгу. Эти птицы являются важным элементом экосистемы, потому что они помогают регулировать численность рыбы и грызунов, а еще - едят трупы животных.