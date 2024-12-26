Белоголовый орлан стал официальной национальной птицей США

Белоголовый орлан, узнаваемая птица, долгое время был национальным символом Соединенных Штатов Америки. Однако лишь с недавних пор его официально признали национальной птицей.

О том, как белоголовый орлан стал национальной птицей США, а также интересные факты о нем рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Когда белоголовый орлан стал национальной птицей США

Белоголовый орлан годами был национальной эмблемой США. Стилизованное изображение птицы используется на многих государственных атрибутах, например на президентском штандарте и Большой печати.

В частности, на печати белоголовый орлан с распростертыми крыльями держит в одной лапе оливковую ветвь, а в другой - стрелы. Считается, что первый проект печати был создан 4 июля 1776 года - в день, когда была провозглашена независимость Соединенных Штатов Америки.

Однако окончательный проект был создан лишь через шесть лет. В 1782 году проект Большой печати с изображенным орланом был официально утвержден.

Белоголовый орлан (фото: Freepik)

Существует версия, что птица была стилизованным изображением феникса - однако своим собственным видом белоголовый орлан вызывает восхищение. В 1940 году, Законом о национальной эмблеме, продажа или охота на белоголового орлана попали под запрет, что помогло защитить вид.

Эта птица и сейчас обитает на территории Северной Америки, однако в начале XX века численность популяции значительно уменьшилась. Вследствие этого в 1967 году белоголового орлана занесли в список видов, охраняемых федеральным правительством США.

Закон, по которому белоголовый орлан определен как национальная птица, был инициирован законодателями Миннесоты. Именно в этом штате наблюдается одна из самых больших популяций белоголового орлана. Соответствующий закон был подписан президентом Джо Байденом, накануне Рождества.

Что известно о белоголовом орлане

Белоголовый орлан относится к хищным птицам семейства ястребиных. Свое название птица получила благодаря характерному виду: темно-коричневому телу и крыльям, но одновременно белые голове и хвосту.

Английское название белоголового орлана - "bald eagle", то есть "лысый орел" или "пестрый орел", ведь первое слово является сокращением.

Белоголовый орлан (фото: Freepik)

Интересно, что оперение молодых птиц полностью коричневое - даже хвост и голова. Размеры тела орлана составляют 70-80 сантиметров, а размах крыльев достигает более 200 сантиметров.

Самцы птицы весят 4,1 килограмма, а самки - в среднем 5,4 килограмма. А вот голос у белоголового орлана довольно слабый и напоминает смесь крика чайки и чириканья.

Птенцы белоголового орлана вылупляются в такой же последовательности, в которой были отложены яйца. Поэтому покрытые пухом птенцы отличаются по размеру.

Птенцы белоголового орлана (фото: wikipedia.org, User David Menke)

Белоголовый орлан всегда выбирает дом вблизи водоемов - озер, рек или океанов, обычно на самом высоком дереве в местности. Кроме этого, свое жилье птица располагает на расстоянии не менее 1,2 километра от жилищ людей.