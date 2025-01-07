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Куда мигрируют птицы: невероятные предположения ученых и помощь аиста

Вторник 07 января 2025 20:40
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Куда мигрируют птицы: невероятные предположения ученых и помощь аиста Куда мигрируют птицы (фото: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

На протяжении веков люди в Европе не знали, куда птицы улетают зимой. До периода исследований ученые выдвигали разнообразные предположения, однако найти ответ на вопрос ученым помог аист.

О предположениях древних ученых относительно мест миграций птиц рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на IFL Science.

Предположения ученых о миграции птиц

Основная теория, которая уходит корнями еще во времена Аристотеля и Древней Греции, заключалась в том, что птицы впадают в зимнюю спячку.

Кроме этого, по мнению тогдашних исследователей, горихвостки обыкновенные на холодные месяцы должны были бы превращаться в малиновки, а крапивницы садовые - в дроздов.

Куда мигрируют птицы: невероятные предположения ученых и помощь аиста

Горихвостка, по мнению древних ученых, зимой "превращалась" в малиновку (фото: wikipedia.org, User Aconcagua)

Однако, какими бы странными ни были эти теории, они все же были лучше других, например, теории английского ученого 17-го века Чарльза Мортона, который предположил, что птицы летят на зимовку на Луну.

По мнению исследователя, для этого птицам надо было лететь 60 дней со скоростью 201 километр в час.

Куда мигрируют птицы: невероятные предположения ученых и помощь аиста

По представлению ученого 17-го века, зимой птицы летели на Луну (иллюстративное фото: Freepik)

Еще более странным было представление Плиния Старшего - о том, что каждый год журавли летят на юг, чтобы продолжить свою борьбу с местными племенами на некоторых континентах.

Иными словами, Европа изрядно побивалась над тайной, куда улетают птицы в холодное время года. И вдруг объяснение упало с неба в виде аиста.

Как аист помог разгадать вопрос миграции

В 1822 году вблизи немецкой деревни Клюц заметили белого аиста, который висел с 76-сантиметровым "объяснением" в шее в форме копья.

Копье было сделано из африканского дерева, что подтвердило, что аисту удалось пролететь 3200 километров в Африку на зимовку, прежде чем совершить огромное обратное путешествие в Германию.

Куда мигрируют птицы: невероятные предположения ученых и помощь аиста

Найденный в 1822 году аист подтвердил теорию миграции птиц (фото: wikipedia.org, Zoologische Sammlung der Universität Rostock)

Были найдены и другие аисты с копьями в шее, которых немцы окрестили Pfeilstorch или "аист-стрела". Этот случай подтвердил основную теорию того времени о миграции, положив конец откровенно фантастическим идеям о том, что птицы просто превратились в другой вид на новый сезон.

Кстати, ранее мы писали о том, как белоголовый орлан официально стал национальной птицей США.

А также рассказывали о том, что на Волыни увидели самую большую хищную птицу Украины.

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