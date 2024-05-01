Куда лучше поступать после 11 класса: актуальные советы выпускникам

Профессиональные колледжи

Один из вариантов продолжения образования в Украине после 11 класса - профессиональные (специализированные) колледжи (получение профессионального высшего образования). Для этого чаще всего нужно:

или успешно пройти собеседование

или сдать Национальный мультипредметный тест (НМТ) и поступить по его результатам

Поскольку собеседования обычно проводятся на основе программ внешнего независимого оценивания (ВНО), школьную программу придется тщательно повторить.

Важно, что большинство профессиональных колледжей предлагают те же образовательные программы, что и университеты. Основное отличие - меньший срок обучения и полученный образовательный уровень (в колледжах можно получить уровень младшего бакалавра).

В то же время с таким образовательным уровнем можно продолжить обучение в университете - чтобы получить уровень бакалавра и выше.

При этом после колледжа можно поступить на образовательную программу с сокращенным сроком обучения (вместо 4 лет обучения получить уровень за 3 года).

Профессионально-технические училища (ПТУ)

Еще один вариант для выпускников 11 класса - поступить в заведение профессионально-технического образования.

Для этого чаще всего достаточно пройти по среднему баллу аттестата и сдать простое вступительное испытание (например, собеседование). НМТ поступающие в ПТУ не сдают.

В профессионально-технических училищах можно получить рабочую квалификацию и достаточно быстро овладеть выбранной профессией. Бывшим школьникам понадобится для этого от 6 месяцев до 3 лет (в зависимости от выбранной специальности и ранее полученного образовательного уровня).

При этом выбор профессий в ПТУ - достаточно широкий (от газосварщика или горняка до фермера, винодела или даже кондитера).

Важно, что обучение в государственных и коммунальных заведениях является бесплатным. В течение жизни можно овладеть даже несколькими специальностями (с интервалом не менее 3 лет после завершения предыдущего профобразования).

Университеты

Традиционно после 11 класса можно поступать в заведения высшего образования (ЗВО) - университеты, институты и академии (на образовательный уровень бакалавра). В будущем это позволит продолжить обучение на магистратуре.

Чтобы поступить в ЗВО, необходимо сдать НМТ в текущем году (или в некоторых случаях - предоставить результаты НМТ предыдущих лет либо ВНО 2021 года).

Обучение на бакалавриате длится обычно на протяжении 4 лет. Выбрать будущую профессию можно из самых разнообразных специальностей, учитывая:

собственные интересы, способности и умения

перспективы профессии и ключевые украинские или мировые тренды

Специализированные курсы или негосударственные академии

Если выпускник считает, что диплом об образовании ему не нужен, можно записаться на специализированные частные курсы для получения той или иной специальности.

Здесь придется платить, но и на оценки в аттестате никто смотреть не будет. Кроме того, не нужно будет сдавать экзамены для поступления.

Большинство подобных курсов или академий предлагают обучение в дневных или вечерних группах, а также дистанционно - онлайн.

По завершении курсов выдается обычно так называемый "внутренний" диплом или сертификат. При этом направления обучения могут быть самые разные - от получения знаний, необходимых для популярных IT-профессий, до парикмахерского дела, косметологии или массажа.

Иностранные образовательные заведения

Некоторые украинские выпускники могут мечтать об обучении за рубежом. Для этого нужно готовиться заранее - старательно изучать необходимый иностранный язык, тщательно исследовать все требования по обучению иностранцев в конкретной стране и учебном заведении, а также иметь высокие академические показатели.

В целом, абитуриент из Украины может иметь шанс для поступления в иностранное образовательное учреждение, если:

его знание английского или другого необходимого иностранного языка - на достаточно высоком уровне

он имеет "на руках" сертификат о сдаче языкового экзамена (TOEFL, IELTS и т.п.) с хорошим баллом

его академические показатели - на достаточно высоком уровне

у него есть возможность получить рекомендательное письмо, которое будет характеризовать будущего студента как серьезную и целенаправленную личность

он точно определился с местом обучения за границей

он или его родители имеют финансовую возможность оплачивать обучение за границей

Следует помнить также, что не во всех странах система образования предполагает поступление в университет сразу после школы (тем более для иностранных студентов).

Итак, прежде чем бежать на языковые курсы или к репетиторам, необходимо тщательно продумать и спланировать все нюансы своего будущего обучения - исходя из конкретной страны и выбранного образовательного учреждения.