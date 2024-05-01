Куда лучше поступать после 11 класса: актуальные советы выпускникам

Аттестат о полном общем среднем образовании открывает бывшим школьникам и будущим абитуриентам широкие перспективы для поступления в различные учебные заведения.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, куда именно могут поступать выпускники 11 классов.
При подготовке материала были использованы следующие источники: Education.ua, Stud Spravka, Osvita.in.net.
Один из вариантов продолжения образования в Украине после 11 класса - профессиональные (специализированные) колледжи (получение профессионального высшего образования). Для этого чаще всего нужно:
Поскольку собеседования обычно проводятся на основе программ внешнего независимого оценивания (ВНО), школьную программу придется тщательно повторить.
Важно, что большинство профессиональных колледжей предлагают те же образовательные программы, что и университеты. Основное отличие - меньший срок обучения и полученный образовательный уровень (в колледжах можно получить уровень младшего бакалавра).
В то же время с таким образовательным уровнем можно продолжить обучение в университете - чтобы получить уровень бакалавра и выше.
При этом после колледжа можно поступить на образовательную программу с сокращенным сроком обучения (вместо 4 лет обучения получить уровень за 3 года).
Еще один вариант для выпускников 11 класса - поступить в заведение профессионально-технического образования.
Для этого чаще всего достаточно пройти по среднему баллу аттестата и сдать простое вступительное испытание (например, собеседование). НМТ поступающие в ПТУ не сдают.
В профессионально-технических училищах можно получить рабочую квалификацию и достаточно быстро овладеть выбранной профессией. Бывшим школьникам понадобится для этого от 6 месяцев до 3 лет (в зависимости от выбранной специальности и ранее полученного образовательного уровня).
При этом выбор профессий в ПТУ - достаточно широкий (от газосварщика или горняка до фермера, винодела или даже кондитера).
Важно, что обучение в государственных и коммунальных заведениях является бесплатным. В течение жизни можно овладеть даже несколькими специальностями (с интервалом не менее 3 лет после завершения предыдущего профобразования).
Традиционно после 11 класса можно поступать в заведения высшего образования (ЗВО) - университеты, институты и академии (на образовательный уровень бакалавра). В будущем это позволит продолжить обучение на магистратуре.
Чтобы поступить в ЗВО, необходимо сдать НМТ в текущем году (или в некоторых случаях - предоставить результаты НМТ предыдущих лет либо ВНО 2021 года).
Обучение на бакалавриате длится обычно на протяжении 4 лет. Выбрать будущую профессию можно из самых разнообразных специальностей, учитывая:
Если выпускник считает, что диплом об образовании ему не нужен, можно записаться на специализированные частные курсы для получения той или иной специальности.
Здесь придется платить, но и на оценки в аттестате никто смотреть не будет. Кроме того, не нужно будет сдавать экзамены для поступления.
Большинство подобных курсов или академий предлагают обучение в дневных или вечерних группах, а также дистанционно - онлайн.
По завершении курсов выдается обычно так называемый "внутренний" диплом или сертификат. При этом направления обучения могут быть самые разные - от получения знаний, необходимых для популярных IT-профессий, до парикмахерского дела, косметологии или массажа.
Некоторые украинские выпускники могут мечтать об обучении за рубежом. Для этого нужно готовиться заранее - старательно изучать необходимый иностранный язык, тщательно исследовать все требования по обучению иностранцев в конкретной стране и учебном заведении, а также иметь высокие академические показатели.
В целом, абитуриент из Украины может иметь шанс для поступления в иностранное образовательное учреждение, если:
Следует помнить также, что не во всех странах система образования предполагает поступление в университет сразу после школы (тем более для иностранных студентов).
Итак, прежде чем бежать на языковые курсы или к репетиторам, необходимо тщательно продумать и спланировать все нюансы своего будущего обучения - исходя из конкретной страны и выбранного образовательного учреждения.
Напомним, ранее мы рассказывали о 10 самых популярных университетах Украины, куда все рвутся поступить.
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