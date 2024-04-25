10 самых популярных университетов Украины, куда все рвутся поступить
Лучшие университеты Украины оцениваются по разным критериям. Исходя из них составляются рейтинги, помогающие абитуриентам и их родителям выбрать - куда поступать для получения качественного образования.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о нескольких разных рейтингах, согласно которым можно ознакомиться с 10 лучшими университетами Украины.
При подготовке материала использовались следующие источники: World Universities Web Ranking 2024, QS Top Universities, Osvita.UA.
Популярность в сети
Международный рейтинг World Universities Web Ranking ежегодно исследует качество и популярность вузов в Интернете. Речь идет о независимых вебометрических показателях, собранных из авторитетных источников - популярности и посещаемости сайтов университетов мира.
По мнению авторов рейтинга, такой подход призван помочь студентам, преподавателям и ученым оценить общую популярность университета.
Исходя из World Universities Web Ranking 2024 года, в десятку лучших образовательных учреждений Украины входят:
- Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского"
- Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко
- Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина
- Львовский национальный университет имени Ивана Франко
- Национальный университет "Львовская политехника"
- Национальный университет "Киево-Могилянская академия"
- Сумской государственный университет
- Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины
- Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника
- Харьковский национальный университет радиоэлектроники
10 лучших университетов Украины по версии World Universities Web Ranking (инфографика: 4icu.org)
Популярность по разным критериям
Одним из наиболее влиятельных ренкингов университетов считается также QS World University Rankings - перечень лучших образовательных заведений мира, составленный на основе глобального исследования высших учебных заведений мирового значения по показателю их достижений в области образования и науки.
В рамках QS World University Rankings высшие учебные заведения оценивают по ряду основных критериев:
- репутации в академической среде
- цитируемости научных публикаций представителей университета
- соотношению количества преподавателей и студентов
- результатам трудоустройства
- отношению работодателей к выпускникам
- репутации выпускников среди работодателей
- связям с международной научной сетью
- относительной численности иностранных преподавателей и студентов
- постоянству - социальному и экологическому влиянию и т.п.
В 2024 году, согласно QS World University Rankings, лучшими 10 вузами Украины даже на фоне полномасштабной войны можно считать следующие образовательные учреждения:
- Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко - позиция 681-690 (на 30 баллов меньше, чем в 2023 году)
- Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина - позиция 691-700 (на 150 баллов меньше, чем в 2023 году)
- Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" - позиция 731-740 (на 30 баллов меньше, чем в 2023 году)
- Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" - позиция 901-950 (на 250 баллов меньше, чем в 2023 году)
- Национальный университет "Львовская политехника" - позиция 951-1000 (на 150 баллов меньше, чем в 2023 году)
- Сумской государственный университет - позиция 951-1000 (на 150 баллов меньше, чем в 2023 году)
- Национальный университет "Киево-Могилянская академия" - позиция 1001-1200 (без изменений)
- Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова - позиция 1001-1200 (без изменений)
- Львовский национальный университет имени Ивана Франко - позиция 1201-1400 (на 200 баллов меньше, чем в 2023 году)
- Харьковский национальный университет радиоэлектроники - позиция 1201-1400 (на 200 баллов меньше, чем в 2023 году)
10 лучших украинских вузов по QS World University Rankings (скриншот: topuniversities.com)
Популярность по публикациям
Еще один рейтинг украинских вузов создается на показателях данных наукометрической базы SciVerse Scopus.
Исходя из него, университеты ранжированы по индексу Гирша - количественному показателю, который базируется на числе научных публикаций и количестве их цитирований.
Согласно данным, собранным в течение 2023 года, 10 лучшими вузами Украины можно считать:
- Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко
- Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина
- Львовский национальный университет имени Ивана Франко
- Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова
- Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского"
- Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича
- Сумской государственный университет
- Национальный университет "Львовская политехника"
- Львовский национальный медицинский университет имени Даниила Галицкого
- Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника
10 лучших университетов по показателям базы данных SciVerse Scopus (скриншот: osvita.ua)
Напомним, ранее мы рассказывали, что обязательно нужно сделать абитуриентам до выбора вуза.
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