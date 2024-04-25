10 самых популярных университетов Украины, куда все рвутся поступить

Лучшие университеты Украины оцениваются по разным критериям. Исходя из них составляются рейтинги, помогающие абитуриентам и их родителям выбрать - куда поступать для получения качественного образования.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о нескольких разных рейтингах, согласно которым можно ознакомиться с 10 лучшими университетами Украины.

Популярность в сети

Международный рейтинг World Universities Web Ranking ежегодно исследует качество и популярность вузов в Интернете. Речь идет о независимых вебометрических показателях, собранных из авторитетных источников - популярности и посещаемости сайтов университетов мира.

По мнению авторов рейтинга, такой подход призван помочь студентам, преподавателям и ученым оценить общую популярность университета.

Исходя из World Universities Web Ranking 2024 года, в десятку лучших образовательных учреждений Украины входят:

Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского"

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина

Львовский национальный университет имени Ивана Франко

Национальный университет "Львовская политехника"

Национальный университет "Киево-Могилянская академия"

Сумской государственный университет

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины

Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника

Харьковский национальный университет радиоэлектроники

10 лучших университетов Украины по версии World Universities Web Ranking (инфографика: 4icu.org)

Популярность по разным критериям

Одним из наиболее влиятельных ренкингов университетов считается также QS World University Rankings - перечень лучших образовательных заведений мира, составленный на основе глобального исследования высших учебных заведений мирового значения по показателю их достижений в области образования и науки.

В рамках QS World University Rankings высшие учебные заведения оценивают по ряду основных критериев:

репутации в академической среде

цитируемости научных публикаций представителей университета

соотношению количества преподавателей и студентов

результатам трудоустройства

отношению работодателей к выпускникам

репутации выпускников среди работодателей

связям с международной научной сетью

относительной численности иностранных преподавателей и студентов

постоянству - социальному и экологическому влиянию и т.п.

В 2024 году, согласно QS World University Rankings, лучшими 10 вузами Украины даже на фоне полномасштабной войны можно считать следующие образовательные учреждения:

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко - позиция 681-690 (на 30 баллов меньше, чем в 2023 году)

- позиция 681-690 (на 30 баллов меньше, чем в 2023 году) Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина - позиция 691-700 (на 150 баллов меньше, чем в 2023 году)

- позиция 691-700 (на 150 баллов меньше, чем в 2023 году) Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" - позиция 731-740 (на 30 баллов меньше, чем в 2023 году)

- позиция 731-740 (на 30 баллов меньше, чем в 2023 году) Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" - позиция 901-950 (на 250 баллов меньше, чем в 2023 году)

- позиция 901-950 (на 250 баллов меньше, чем в 2023 году) Национальный университет "Львовская политехника" - позиция 951-1000 (на 150 баллов меньше, чем в 2023 году)

- позиция 951-1000 (на 150 баллов меньше, чем в 2023 году) Сумской государственный университет - позиция 951-1000 (на 150 баллов меньше, чем в 2023 году)

- позиция 951-1000 (на 150 баллов меньше, чем в 2023 году) Национальный университет "Киево-Могилянская академия" - позиция 1001-1200 (без изменений)

- позиция 1001-1200 (без изменений) Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова - позиция 1001-1200 (без изменений)

- позиция 1001-1200 (без изменений) Львовский национальный университет имени Ивана Франко - позиция 1201-1400 (на 200 баллов меньше, чем в 2023 году)

- позиция 1201-1400 (на 200 баллов меньше, чем в 2023 году) Харьковский национальный университет радиоэлектроники - позиция 1201-1400 (на 200 баллов меньше, чем в 2023 году)

10 лучших украинских вузов по QS World University Rankings (скриншот: topuniversities.com)

Популярность по публикациям

Еще один рейтинг украинских вузов создается на показателях данных наукометрической базы SciVerse Scopus.

Исходя из него, университеты ранжированы по индексу Гирша - количественному показателю, который базируется на числе научных публикаций и количестве их цитирований.

Согласно данным, собранным в течение 2023 года, 10 лучшими вузами Украины можно считать:

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина

Львовский национальный университет имени Ивана Франко

Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова

Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского"

Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича

Сумской государственный университет

Национальный университет "Львовская политехника"

Львовский национальный медицинский университет имени Даниила Галицкого

Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника

10 лучших университетов по показателям базы данных SciVerse Scopus (скриншот: osvita.ua)