Научная фантастика для начинающих: эти ленты точно не оставят вас равнодушными

Если вы только собираетесь познакомиться с жанром научной фантастики, здесь важно выбрать правильные кинопроекты, чтобы не перегрузить себя и не оставить просмотр на половине пути.

А потому РБК-Украина (проект Styler) делится подборкой лент, идеально подходящих для погружения в мир научной фантастики. Подробнее об этом - далее на странице.

"Интерстеллар"

Режиссером этой ленты является Кристофер Нолан, и здесь рассказывается о путешествии в космос, направленном на спасение человечества от гибели. Эта история сочетает в себе сложные научные теории с тонкими человеческими чувствами. Она подходит для начинающих по той причине, что доступно объясняет концепции времени и пространства, оставляя после себя приятное послевкусие.

"Начало"

Режиссером этого фильма также является Кристофер Нолан, и здесь речь идет о проникновении в сны и перемене подсознания. Сюжет получается сложным, но очень увлекательным, и не оставляет равнодушным ни на минуту. Эта история подойдет для знакомства с научной фантастикой, ведь здесь акцент - на человеческой психологии, и это делает фильм довольно понятным.

"Марсианин"

Режиссером киноработы является Ридли Скотт, и она посвящена теме выживания астронавта на Марсе после неудачной миссии. История основана на реальных научных концепциях, но представлена с легкостью и юмором. Она также подходит для начинающих в мире научной фантастики, поскольку сюжет достаточно прост, оставляет после себя огромную дозу оптимизма и научной точности.

"Прибытие"

Режиссером фильма выступает Дэнни Вильнев. Это история о контакте с инопланетянами через шифрование их языка. Данная работа также отлично подойдет для начинающих фантастов, поскольку она фокусируется на коммуникации и эмоциях, а не на каких-то технических деталях.

"Гравитация"

Фильм вышел в свет в 2013 году, и его режиссером является Альфонсо Куарон. Это увлекательная история, рассказывающая о выживании в космосе после аварии.

Сюжет получился очень интересным, имеет минимум сложных научных терминов, поэтому лента также в числе тех, которые подходят для знакомства с миром научной фантастики. Эта простая и увлекательная история легко погрузит в космическую атмосферу и оставит после себя приятное впечатление.