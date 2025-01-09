Без слез и сна. 10 безумных фактов о жизни космонавтов на орбите

Космос всегда был источником невероятных открытий и великих достижений человечества. Однако жизнь космонавтов на орбите - это не только высокая наука и большие технические достижения, но и множество необычных, а порой и шокирующих фактов.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает 10 безумных фактов о том, что происходит в космосе с людьми.

Отсутствие сна на орбите

Космонавты на Международной космической станции (МКС) часто сталкиваются с проблемами сна из-за смены дня и ночи. Поскольку на орбите день сменяется на ночь каждые 90 минут, космонавты сталкиваются с 16 солнечными восходами и заходами солнца за сутки. Это нарушает биоритмы, и космонавты должны использовать специальные маски для сна и методы релаксации, чтобы компенсировать отсутствие естественного сна.

Тело космонавта меняется в условиях нулевой гравитации

Отсутствие гравитации оказывает серьезное влияние на физическое состояние человека. Мышцы и кости начинают терять свою массу, ведь они не нуждаются в поддержке тела в условиях космоса. Чтобы предотвратить атрофию мышц, космонавты должны регулярно тренироваться на специальных тренажерах.

Отсутствие запахов и вкусов в космосе

Многие космонавты отмечают, что в космосе еда кажется менее вкусной. Это происходит из-за изменений в органах чувств - из-за снижения активности вкусовых рецепторов и отсутствия запахов в условиях замкнутого пространства. Поэтому еда, которую берут с собой на МКС, специально приготовлена, чтобы быть вкусной даже без запаха.

Международная космическая станция (фото: Википедия)

Космонавты не могут плакать

В космосе слезы не могут стекать по лицу, поскольку нет силы тяжести. Вместо этого они собираются в виде маленьких капелек на лице космонавта. Это создает необычные ситуации, когда плакать трудно, а слезы не могут двигаться так, как привыкли на Земле.

Чистый воздух - большая проблема

На МКС воздух постоянно очищается благодаря специальным системам фильтрации, однако даже эти системы не могут устранить все микробы и бактерии. Это заставляет космонавтов ограничивать свои контакты с другими членами экипажа и тщательно соблюдать правила гигиены. Например, они часто моют руки и даже используют дезинфицирующие средства для обработки поверхностей.

Потеря смеха в космосе

Это может звучать странно, но многие космонавты отмечают, что в космосе смех не такой, как на Земле. В условиях низкой гравитации звуковые волны распространяются иначе, поэтому смех космонавтов становится "приглушенным" и не таким выразительным. Однако это не мешает экипажам находить время для веселых моментов, даже на орбите.

Проблемы с отходами

В условиях космоса настоящим вызовом является управление отходами. Космонавты должны использовать специальные туалеты, где отходы мгновенно собираются в герметичные контейнеры. Кроме того, для избавления от остатков пищи используют вакуумные пакеты, которые позволяют хранить их в безопасном виде.

Туалет на МКС (фото: Википедия)

Физиологические изменения в организме

Космонавты часто имеют проблемы с сердцем из-за отсутствия притяжения, что приводит к смещению жидкостей в организме. Кровь и лимфа начинают перемещаться в верхнюю часть тела, создавая ощущение "переполнения" в голове. Со временем это может повлиять на зрение, поэтому космонавты регулярно проходят медицинские проверки.

Опасные космические лучи

В космосе космонавты подвергаются воздействию высокого уровня космических лучей, которые могут привести к серьезным последствиям для здоровья, в частности к раку. Поэтому космонавты принимают специальные меры для защиты, такие как ношение специальной одежды и проведение времени в зонах, которые надежно защищают от излучения.

Изменение психического состояния

В условиях замкнутого пространства и длительного пребывания на МКС, космонавты могут испытывать стресс или даже депрессию. Длительное отделение от семьи и Земли, а также неопределенность будущего вызывают психологическое давление. Чтобы избежать этих проблем, экипажу регулярно проводят психологические тренинги и позволяют общаться с родственниками через видеосвязь.