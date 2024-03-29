Какую воду нужно давать собаке для питья

И хотя вода – это основа жизни, но не каждая действительно подходит для питья животного.

Владельцы собак часто уделяют большое внимание корму своих питомцев и правильному питанию. Но при этом подход к выбору питья значительно проще – обычная вода и чаще всего из-под крана.

Какую воду нужно выбирать для собаки, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на советы ветеринаров из Dogster.

Основные правила питья собаки

Чтобы ваш питомец был здоровым и хорошо развился, нужно соблюдать следующие правила:

Вода для питья всегда должна быть чистой. Жидкость, налитая в открытую миску, быстро собирает пыль, грязь и микробов, поэтому она очень быстро становится непригодной к питью. Следует использовать специальные поилки – в них вода будет чище.

Менять воду для животных нужно как минимум дважды в день, в противном случае в ней заведутся бактерии и микроорганизмы. Они незаметны глазу, однако очень вредны для здоровья собаки.

Вода должна быть комнатной температуры – тогда она обеспечит идеальный термообмен в организме и не вызовет простудных заболеваний.

Поилка или миска с водой всегда должны быть полными, особенно если животное питается сухим кормом.

Какую воду выбирать

Хозяева постоянно колеблются, какую же выбирать воду – сырую, кипяченую или отфильтрованную. У каждой воды есть свои плюсы и минусы.

Кипяченая. Качество такой воды зависит от емкости, используемой для кипячения. К примеру, вода из алюминиевых или железных чайников без эмали считается непригодной к питью. То же касается чайников из пластмассы. Сейчас можно приобрести чайники из керамики или стекла – эти материалы химически инертны и почти не влияют на свойства воды. Также подойдет чайник из нержавейки.

Сырая. Многие собаководы считают кипяченую воду "мертвой", не пьют ее сами и не дают животным. В результате собака может получить воду сомнительного качества из природных источников, колодцев или просто из-под крана. Так поступать нельзя! Водопровод может быть отравлен не только хлоркой, но и тяжелыми металлами, даже мышьяком и кадмием. В источниках и колодцах могут находиться активные микроорганизмы, водоросли, грибы, вирусы.

Фильтрованная. Качество такой воды зависит от фильтров, но в большинстве случаев она гораздо лучше подходит для питья, чем кипяченая. Она дешевле, проще в получении, более полезна, удобна в использовании, поскольку ее не нужно охлаждать и можно сразу дать собаке. Также подойдет вода в бутылках, но без газа.