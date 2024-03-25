Коварные признаки того, что вашей собаке больно: вся правда от ветеринаров

Определить, есть ли какие-то проблемы у собаки, бывает очень сложно. Иногда поведение животного пугает хозяев и это единственный признак, что с собакой что-то не так. Ветеринары используют общую фразу "странное поведение", для признаков, которые указывают на то, что собака больна или травмирована.

Какие самые распространенные признаки помогут вам понять, что собака испытывает боль, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Huffpost.

Она постоянно лижет какую-то часть тела

По словам доктора Лиз Стелоу, сертифицированного ветеринарного бихевиориста Школы ветеринарной медицины Калифорнийского университета в Дэвисе, если ваша собака постоянно облизывает себя или грызет какую-либо часть тела, у нее может возникнуть боль на коже или под ней.

Такое навязчивое поведение также может быть признаком беспокойства, зуда, навязчивых состояний или желудочно-кишечных болей, или дискомфорта.

Основная проблема чрезмерного облизывания заключается в том, что, хотя оно может временно успокоить болевые рецепторы, само облизывание может повредить кожу и усилить боль. Стелоу сравнил это с тем, как люди чешут рану.

"Часто облизывание носит интенсивный характер и направлено на одну конкретную область, предположительно источник дискомфорта", - объяснила она.

Текут слюни

Все собаки пускают слюни. Но если изо рта вашей собаки капают ведра липкой слюны (и она не смотрит на тарелку с вкусной едой), она может испытывать серьезный дискомфорт.

По словам Гринштейна, тревога, вызванная болью или дискомфортом, может привести к тому, что у вашего щенка начнет пускать слюни.

"Если вы заметили чрезмерное слюнотечение, сопровождающееся неприятным запахом изо рта, отеком лица или затруднением жевания, пришло время обратиться к ветеринару", - сказала она.

Доктор Ребекка Гринштейн, ветеринарный медицинский консультант и главный ветеринарный врач Кляйнбурга добавила, что слюнотечение - это часто упускаемый из виду признак тошноты, и оно может быть связано с проблемами желудочно-кишечного тракта.

По данным Американского клуба собаководов, слюнотечение также может быть результатом инфекции носовых пазух, попадания инородного предмета в горло, травмы конечности или хвоста, заболевания почек и печени или, в тяжелых случаях, опасного для жизни состояния, называемого вздутием живота.

Избыток слюны или пена изо рта также являются частым симптомом у собак, которые съели что-то токсичное, например шоколад или виноград.

Изменение аппетита

Изменение аппетита может указывать на многочисленные проблемы со здоровьем, некоторые из которых могут доставлять собаке дискомфорт. Если ваша собака отказывается есть, возможно, она просто приспосабливается к серьезным изменениям в жизни или у нее могут быть проблемы с зубами, такие как перелом зуба, вирус или серьезное заболевание, например рак.

Когда собаке больно, она может есть меньшие порции, чем обычно, или внезапно оказывается совершенно незаинтересованной в корме.

"Подобно нам, если животное испытывает боль, оно часто не ест, так как его отвлекает боль", - объяснила Гринштейн.

Она рекомендует обращаться к ветеринару, если вы заметили изменение аппетита, которое длится более 12-24 часов.

Собака внезапно стала ненормально сидеть или стоять

Поза может многое рассказать о физическом и психологическом состоянии вашей собаки. По словам Стелоу, в ответ на травму мышцы меняют свой тонус, чтобы защитить окружающие их структуры.

Например, собака будет сидеть, вытянув заднюю ногу, если у нее болит бедро, низко опускать голову, если у нее болит шея, или выгибать спину, если у нее поврежден позвоночник. Она может даже меньше вилять хвостом или опускать уши.

Еще один признак того, что собакам больно, - это то, что они беспокойны и постоянно меняют положение тела.

"Любое изменение позы при ходьбе, стоянии, сидении или отдыхе должно быть проверено на наличие боли", - сказала Стелоу.

Она не может перестать трястись и дрожать

Многие пожилые собаки страдают от болей в суставах или хронической боли в спине. Неврологические заболевания также могут вызывать дрожь, хотя они необязательно болезненны. В результате, "когда они встают после подъема, долго стоят или возвращаются с прогулки, их может трясти или трясти от скованности и общего дискомфорта".

Она ведет себя лениво и вяло

Еще один признак того, что с вашей собакой что-то не так: она внезапно теряет интерес к своим любимым игрушкам и занятиям и проявляет признаки общего недомогания. Она могла подвергнуться воздействию токсина, быть обезвоженной или иметь вирусную, или бактериальную инфекцию.

"Нежелание гулять, замедление скорости и скованность в движении - это симптомы, которые, скорее всего, ошибочно приписываются старости, тогда как на самом деле существует основное заболевание, вызывающее дискомфорт, который ваш ветеринар мог бы диагностировать и лечить", - сказала Гринштейн.

Случайно рычит

Если ваш четвероногий друг, как правило, беспечный товарищ, но внезапно начинает вести себя как ворчливый человек, возможно, он испытывает боль, возможно, из-за ортопедической травмы или инфекции. Собака может внезапно зарычать на своих людей или взвизгнуть, когда она меняет положение: лежа или стоя.

"Болеющая собака может быть более склонна съеживаться, рычать, щелкать или кусаться, если она думает, что к болезненной области вот-вот прикоснется человек или другая собака", - предупредила Стелоу. Боль является виновником многих случаев агрессии.