Можно ли собакам давать макароны: прислушайтесь к советам ветеринаров

Многие владельцы собак уверены, что макароны навредить любимцу не могут. Главное, не давать их с подливами, соусами и большим количеством сыра. И некоторые ветеринары с этим согласны. На самом деле, ответ на этот вопрос не совсем однозначен и значительное количество ветеринаров не советует давать собакам макароны.

Можно ли действительно кормить собак макаронами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на The Spruce Pets.

Можно ли давать собаке макароны

В то время как некоторые ветеринары говорят, что собака вполне может есть умеренное количество макаронных изделий, другие с этим не согласны. Большую роль играет количество пасты, которую дают собаке, и ингредиенты пасты.

И, как и в случае со всеми другими видами пищи, прежде чем давать им спагетти, вы должны убедиться, что у вашего животного нет аллергии на пасту или ее ингредиенты.

Простые макаронные изделия, вареные, обычно подходят для собак. Пасту обычно готовят из простых ингредиентов, таких как яйца, мука и вода. Эти ингредиенты безопасны для собак.

С другой стороны, чеснок и лук в свежем и порошкообразном виде не очень здоровы. На самом деле они содержат токсин, который может вызвать серьезные осложнения и часто оказывать негативное влияние на здоровье собак, которые их съели.

Чеснок и лук вместе со шнит-луком и луком-пореем входят в род Allium. Когда домашние животные употребляют их в пищу, у них может развиться повреждение эритроцитов, что приведет к разрушению эритроцитов, что приведет к анемии.

Признаки отравления из-за избытка чеснока и лука:

Слабость

Вялость

Бледная слизистая

Поскольку чеснок и лук являются обычными ингредиентами маринары и различных томатных соусов, вы всегда должны избегать кормления собаки макаронами с соусом.

Собаки также чувствительны к некоторым травам и специям, которые часто содержатся в разных соусах и блюдах из пасты. Например, если ваша собака потребляет большое количество соли, у нее могут возникнуть неврологические проблемы с такими симптомами, как головокружение, головные боли и судороги.

Орегано - еще один распространенный ингредиент пасты, который оказывается токсичным для собак. Другие, например, базилик и черный перец, допустимы в небольших количествах, но их следует ограничить и контролировать, если вы решите включить их в рацион вашей собаки.

Сыр - еще одна популярная добавка, которая добавляется к макаронным блюдам. Хотя сыр является приятным лакомством для воспитанных домашних животных, он вреден для здоровья в больших количествах и может привести к увеличению веса, проблемам с сердцем и желудочно-кишечному тракту. Сведите сыр к минимуму, когда кормите собаку, и используйте ее как вкусную награду за хорошее поведение.

Сколько макарон можно дать

Кормление вашей собаки простой пастой без добавок может быть здоровым в небольших количествах. Если вы уронили лапшу или две на пол кухни, когда готовите ужин, волноваться не стоит.

И если ваш привередливый малыш решит покормить щенка своим ужином, а не есть его самостоятельно, не паникуйте. Просто убедитесь, что ваша собака получает очень маленькие порции, и не кормите ее целым блюдом пасты.

Если собаки постоянно едят полные порции макаронных изделий, они могут прибавить лишнего веса. Есть несколько проблем со здоровьем, связанных с увеличением веса, включая болезни сердца, высокое кровяное давление и проблемы с дыханием. Избыточный вес может также обострить существующие проблемы со здоровьем или привести к боли в суставах или мышцах.

В небольших количествах собаки могут есть простую пасту без соуса. Ни в коем случае не кормите собаку больше одной чашки макаронных изделий за раз. Ветеринары рекомендуют, если вы вообще кормите собаку любыми макаронными изделиями, давайте ей только одну или две обычные вареные лапши в неделю. Больше - может быть вредным для его или его здоровья.

Разновидности макаронных изделий

Поскольку продукты с низким содержанием углеводов приобретают популярность, появляется все больше альтернатив макаронным изделиям. На полках продуктовых магазинов вы найдете макароны из различных ингредиентов.

Нут, чечевица и рис - обычные ингредиенты пасты с низким содержанием углеводов, которые особенно ищут те, кто соблюдает безглютеновую диету. Хотя эти разновидности макаронных изделий определенно полезны для людей, они необязательно полезны для ваших пушистых друзей.

Недавние исследования показывают, что беззерновые корма для собак, в том числе содержащие чечевицу и нут в качестве заменителей зерна, могут способствовать сердечным заболеваниям собак.

Хотя это не означает, что чечевица и нут чисто токсичны для собак, это означает, что их потребление должно быть несколько ограничено, и они могут не быть идеальными основными источниками пищи. Но в целом ветеринары соглашаются, что и чечевица, и нут в общем-то полезны для собак.

Рис обычно кормят собак для облегчения желудочно-кишечных проблем и укрепления здоровья. Белый рис легко усваивается и имеет низкое содержание клетчатки, что делает его отличной пищей для вашей собаки, когда у нее или у нее расстройство желудка.

Коричневый рис, еще одна здоровая пища для собак, содержит много клетчатки и является хорошим способом добавить необходимые витамины в рацион вашей собаки. Коричневый рис - идеальный вариант для владельцев домашних животных, кормящих своих щенков домашней диетой.

Так что в следующий раз, когда будете готовить макароны из нута, чечевицы или риса, смело дайте одну или две лапши. Это не разладит их желудки, и они могут найти такой вкус интригующим. Если у вас есть привередливый щенок, вы можете положить на его ужин несколько кусочков простой пасты, чтобы поощрить его есть.