Это простое действие вообще не выпустит тепло из дома: вы будете удивлены
В Украину постепенно приходят морозы, поэтому подготовка к зиме все еще актуальна. Чтобы сохранять тепло внутри, а не отапливать зря улицу, стоит позаботиться о максимальном утеплении всего жилья.
Эксперты издания Express рассказали о простой хитрости, которая точно не выпустит тепло из дома.
В чем секрет?
Жизнь в холодных условиях может вызвать различные проблемы, такие как сырость, плесень, а также проблемы с дыханием. Эксперт поделился разными способами сохранять тепло дома дольше.
Крыша и окна дома часто считаются наиболее расточительными участками. Однако, по словам эксперта, это не всегда так. Неутепленные половые доски могут привести к 10 процентам потерь тепла в вашем доме.
Однако предотвратить это можно одним простым движением - постелить ковер.
"Покрывая доски пола ковром, вы помогаете сохранить больше тепла и способствуете прогреванию пола. Это очень экономный способ сохранить тепло в вашем доме", - советует эксперт из британской отопительной компании.
Ковер на полу поможет сохранить тепло дома (фото: Freepik)
Также продавцы мебели в Британии сообщают, что за последние пять лет 45% дохода от ковров приходится именно на холодные месяцы, начиная с октября по январь.
Советник по стилю Надя МакКоуэн Хилл сказала, что кроме тепла ковер станет еще и прекрасным дополнением к интерьеру.
"Попробуйте выбрать нейтральный ковер с пушистой текстурой, мягкий и теплый для ног. Многочисленные розничные торговцы продают ковры, подходящие для всех типов помещений в доме, а также из разных материалов", - говорит Надя.
Кстати, чуть раньше мы уже рассказывали, как утеплить окна в доме на зиму.
Читайте также, какие ошибки ускоряют "выход" тепла из вашего дома. Проверьте себя, чтобы точно этого избежать.