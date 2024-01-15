На какую рекламу действительно ведутся украинцы

Реклама - залог успеха, об этом знает каждый, но есть такие виды рекламы, которые действительно работают сильнее других.

О том, какие же рекламы действительно продают и привлекают украинцев больше, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение микромедиа Pro Деньги в Instagram.

Эффект гипноза

Лучший способ привлечь к себе клиента - сделать крутую рекламу. За десятки лет подход к маркетингу изменился. Статические картинки работают меньше, чем креативный ролик, поэтому компании не по-детски заморачиваются.

Статика и динамика

Люди лучше всего реагируют на видео. Где мало слов, но много действий. Это заставляет продолжать смотреть и потреблять контент. Лучше всего продают именно эмоции, ведь человек никогда не покупает товар. Покупаются ощущения, какие от него есть. То ли булочка с корицей, то ли новый телефон - она идет за эмоциональным удовольствием, и реклама должна лучше его передать.

Структура

Сегодня у видео имеются четкие и простые задачи, месседжи, а также понятный и увлекательный сюжет.

В рекламе точно должны быть:

лаконичность. Поскольку доступной информации сейчас немало, удержать внимание зрителя непросто. Потому и ролики короткие

аудио. Зритель должен понять суть

юмор. Всегда крутой вариант

коммуникационная задача все должно быть четкой и понятной

призыв к действию. Зритель должен понять, что от него хотят

реклама обязана быть как минифильм.

Реклама, на которую ведутся украинцы (фото: Freepik)

Наибольшее впечатление производит реклама, основанная на ситуациях из реальной жизни. А также та, в которой привлечены хорошо знакомые потребителям темы. Однако универсальной формулы не существует. Один подход не всегда работает в разных странах или даже разных регионах одной страны. Поэтому всегда учитывается местная специфика.

Более того, сегодня люди легко распознают рекламу. Надо делать ее максимально нативной, поэтому услуги UGC-криейтов набирают популярность. Это пользовательный контент, позволяющий рассматривать продукт со всех сторон и чувствуется как рекомендация живого человека.

К примеру, девушка тестирует палетку теней, показывает ее в деле и делится впечатлениями. То же и с инфлюэнс-маркетингом. Теперь блоггеры "вшивают" рекламу в контент, а не делают ее прямой.

Нашествие блогеров

Обычно в рекламах снимаются инфлюэнсеры, которые становятся лицом бренда. Раньше это были люди из шоубиза, теперь - блогеры. Ярким примером есть ролики от бренда СНЕR 17.

Там можно встретить Таню Парфильеву, Дашу Квиткову, Сашу Бо, Анну Тринчер. Кроме того, в видео заложены смыслы: тема гендерного равенства, феминизма и т.д. То есть, меседжа: "Смотрите, какое классное платье", сейчас маловато. Правда, тренды меняются. И, возможно, уже в 2024 году маркетологи придумали для украинцев новые "крючки".