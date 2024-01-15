Как социальные сети влияют на наше эмоциональное состояние
Социальные сети довольно часто становятся условным спасением для людей от собственных проблем, но далеко не всегда они положительно влияют на наше эмоциональное состояние.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на фонд психологического здоровья UAMN в Instagram.
Постоянное сравнение себя с другими людьми
Так, наблюдая за жизнью знакомых или известных людей, мы начинаем сравнивать себя с другими и стремиться быть лучше. Это формирует чувство зависти и собственной неполноценности.
Страх пропустить какую-нибудь информацию
Постоянное наблюдение за другими в социальных сетях может заставить тебя чувствовать, будто ты теряешь возможности, что провоциркет тревогу, ведь все вокруг проходят новые курсы путешествуют, открывают бизнес и т.д.
Информационная перегрузка
Постоянный новостной поток в социальных сетях может быть значительной нагрузкой и влиять на уровень стресса и тревоги. Такая ситуация обострилась с началом полномасштабного вторжения, ведь теперь в ленте мы чаще сталкиваемся с манипулятивными сообщениями, дезинформацией, конфликтами.
Поиск одобрения
Наше настроение порой может зависеть от количества одобрения, которое мы получаем в социальных сетях:
- лайков
- комментариев
- количества сообщений в директе.
Как социальные сети оказывают влияние на эмоциональное состояние (фото: Freepik)
Проблемы с концентрацией внимания
После просмотра ТикТока концентрироваться на длительной или скучной работе становится труднее? Да, здесь идет речь о быстром дофамине, который мы "получаем" от пролистывания социальных сетей и дальнейшее сложное его "добывание" другими способами.
Избегание собственных переживаний/мыслей
Иногда мы можем использовать соцсети, чтобы отвлечься от собственных проблем, сложных мыслей, неприятных эмоций. Однако мы понимаем, что с избеганием проблема никуда не уходит, а наоборот остается нерешенной.
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