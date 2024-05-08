В ожидании суда. За что сидит Коломойский и сколько лет ему грозит

8 мая в Национальной полиции сообщили, что известный украинский олигарх Игорь Коломойский подозревается в том, что заказал убийство адвоката . Инцидент произошел еще в 2003 году. Бизнесмену, который уже сидит в СИЗО по производствам от БЭБ и НАБУ, объявили о новом эпизоде и вручили подозрение.

В ходе подготовки материала были использованы информация из официальных и открытых источников, а также комментарии собеседников РБК-Украина в правоохранительных органах.

В каких преступлениях подозревают Игоря Коломойского и почему в деле за 2003 год не закончился срок давности, – в материале РБК-Украина .

Дело против Коломойского по ПриватБанку

2 сентября 2023 года СБУ и БЭБ заявили, что подозревают Игоря Коломойского в легализации полумиллиарда гривен путем их вывода за границу. Все махинации по этому делу он осуществлял в период между 2013 и 2020 годами.

Через пять дней – 7 сентября свое подозрение Коломойскому уже сообщили детективы НАБУ. Они обвинили бизнесмена в завладении 9,2 миллиардов гривен. Преступление произошло еще до 2015 года – он, являясь конечным бенефициаром ПриватБанка, обязал ведомство выплатить оффшорной компании названную сумму якобы под предлогом обратного выкупа облигаций по завышенной стоимости. Оффшор, в свою очередь, также принадлежал Коломойскому.

Третье подозрение олигарху снова вручили сотрудники БЭБ с СБУ. По их информации, подельники бизнесмена подделали документы, согласно которым Коломойский с марта 2013 по февраль 2014 внес на счет Привата 5,8 миллиардов гривен. Фиктивные платежи позволили ему получить уже реальные деньги – эту же сумму Коломойскому выплатили в банке. Ими он расплачивался в своей предпринимательской деятельности, рассчитывался ими за кредиты, обналичивал и выводил за границу.

Кстати, именно последнее дело Коломойский комментировал в Шевченковском суде. По его словам, подозрения выглядят довольно странными. Выходит, в бюджете Привата образовалась довольно большая дыра, но никто этого не заметил.

"Представьте, что с конца периода совершенного преступления, с февраля 2014 года по декабрь 2016-го, когда состоялась национализация, ежедневно в кассе сдавались бумаги и писалось, что там 10 млрд, а на самом деле находилось 4,2 млрд. И ежедневно сотни людей, работающих в банке, подписывали бумаги. Допустим, есть свидетели, которые сказали, что денег не было, но за эти два года и 10 месяцев эти люди не всегда были на работе, были другие люди, которые тоже были вовлечены и все подписывали", – заявил он.

Собеседники РБК-Украина в правоохранительных органах отмечают – дело о 9,2 миллиардах расследовалось несколько лет. Всего в производстве около 2,5 тысяч томов. Сегодня олигарх сидит в СИЗО СБУ, на Аскольдовом переулке. В ноябре 2023 года Шевченковский районный суд продлил меру пресечения для олигарха с альтернативой выхода под залог 3,7 млрд грн. В феврале 2024 года суд Киева оставил Коломойского под стражей до 25 апреля, уменьшив залог до 2,4 млрд грн. 22 апреля суд еще раз продлил меру пресечения для Коломойского, снова уменьшив залог – теперь он составляет 1,96 млрд грн.

Коломойского подозревают в заказном убийстве

8 мая Национальная полиция сообщила, что Коломойскому вручили очередное подозрение, но на этот раз не в экономическом преступлении. Его подозревают в том, что в 2003 году он заказал убийство адвоката, который отказался с ним сотрудничать.

По данным следствия, в 2003 году Коломойский решил нажиться на работе металлургического завода, но собрание акционеров каким-то образом не дало ему этого сделать. Поэтому он обратился к адвокату юридической фирмы, которая участвовала в общих сборах акционеров. Он потребовал у адвоката отменить решение собрания, но тот ему отказал. Олигарх стал угрожать, но адвокат стоял на своем.

Желая отомстить, он привлек четырех членов преступной группировки через свою охранную фирму. В августе 2003 года в Феодосии они встретили адвоката, который посреди дня выходил из магазина. Нападающие сразу же стали бить мужчину куском арматуры и ножом. Его ранили в грудь, живот и спину. Их остановила жена адвоката, которая быстро вызвала скорую помощь и врачам удалось спасти жизнь потерпевшего.

Через несколько дней нападавших задержали, а позже посадили в тюрьму, дав им от 6 до 12 лет заключения. Очевидно, информация о том, кто был заказчиком преступления, долгое время держалась в тайне – сказывалось влияние олигарха на различные провластные структуры, отмечает собеседник РБК-Украина в правоохранительных органах.

"Очень много лет оказывалось противодействие расследованию. В том числе, из-за связей олигарха в тогдашних высших органах власти и правоохранительных органах", – отмечает источник.

За покушение на убийство, которое совершено по заказу, Коломойскому грозит от 15 лет тюрьмы до пожизненного срока.

Срок давности: сколько лет тюрьмы может грозить Коломойскому

Как только Нацполиция обнародовала информацию об очередном подозрении Коломойскому, в социальных сетях сразу же принялись обсуждать срок давности преступления. Источники РБК-Украина в правоохранительных органах отмечают – сроки не прошли и Коломойского все еще можно судить по этому делу.

Собеседники отмечают, что в 2005 году Генеральная прокуратура Украины, которой на тот момент руководил Святослав Пискун, выносила постановление о привлечении Коломойского как обвиняемого в покушении на убийство адвоката. Тогда же в суд внесли представление об избрании олигарху меры пресечения в виде содержания под стражей. Но по каким-то причинам в тот же день Генпрокуратура отозвала свое же постановление, а потом вообще отменила его.

Позже, в 2013 году перед тем, как направить в суд обвинительный акт относительно организованной группы, которая совершила, в том числе, это преступление, орган досудебного расследования выделил в отдельное постановление материалы "о лице, в коммерческих интересах и по заказу которого члены этой группы совершали указанные преступления". Очевидно, речь идет о Коломойском.

"Тогда у потерпевшего были попытки реанимировать дело в отношении заказчика покушения на его убийство. Но его заявления по этому поводу оставались без рассмотрения – Коломойский имел значительное влияние и угрожал адвокату через других лиц. Поэтому потерпевший длительное время жил за границей", – рассказывает собеседник РБК-Украина.

Что же касается сроков – по статье 49 УПК Украины, лицо освобождается от ответственности за особо тяжкое преступление, если с момента его совершения прошло 15 лет. С учетом того, что преступление, в котором подозревают Коломойского, было совершено в 2003 году, срок привлечения к ответственности должен был закончиться в августе 2018 года.

Однако, в той же статье 49, пункте 3 говорится о том, что срок давности прерывается, если лицо совершило новое преступление. Учитывая то, что Коломойский в 2013-14 годах, по подозрениям БЭБ, совершил еще одно особо тяжкое преступление, срок привлечения его к уголовной ответственности увеличивается до 2028 года.

Стоит также отметить, что по идее суд над Коломойским по этому делу должен проходить в Крыму, поскольку преступление было совершено в Феодосии. Но так как полуостров временно оккупировали россияне, в Высшем совете правосудия должны решить, где рассматривать дело Коломойского.

Также Верховный суд может решить объединить все эпизоды по подозрениям БЭБ, НАБУ и теперь уже НП. Если этого не произойдет, все три дела будут и дальше рассматриваться отдельно и по каждому из них будет вынесено решение. Тем временем, в Нацполиции готовятся к суду, где будет решаться вопрос о мере пресечения Коломойскому.