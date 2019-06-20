Вбивство Дар'ї Лук'яненко: що відомо про 22-річного підозрюваного

Микола Тарасов підозрюється у вбивстві Дар'ї Лук'яненко (Колаж РБК-Україна)

Поліція тричі обшукувала будинок підозрюваного

Дар'ю Лук'яненко з Одеської області майже цілий тиждень шукали поліція, волонтери та небайдужі люди. Тіло дівчинки було знайдено у вигрібній ямі в одному з домогосподарств того ж села Іванівка, де жила дівчинка.

Підозрюваного у скоєнні страшного злочину звуть Микола Тарасов, йому 22 роки. Його мати разом з іншими волонтерами брала активну участь у пошуках зниклої дівчинки. Жінка в шоці і не може повірити, що злочин скоїв її син.

Микола Тарасов підозрюється у вбивстві Дар'ї Лук'яненко (фото: facebook.com/пошукова група "Маяк")

Як пише видання "Крапка", у день зникнення Даші, Микола Тарасов прийняв душ, а потім грав у комп'ютерні ігри, потім дивився фільм. Сусіди кажуть, що він жив самітником, рідко виходив з дому і багато часу проводив біля комп'ютера.

Постійної роботи у Тарасова не було, іноді заробляв на сезонній роботі. Сусіди розповіли, що після останньої такої роботи він приніс додому гарну суму грошей. Частину віддав батькам, а частину витратив на себе.

Зовні Тарасов непримітний, звичайний хлопець. Середнього зросту, середньої статури. Про таких кажуть, що пройшов би і не помітили.

Будинок Тарасова обшукували і в перші дні пошуків Дар'ї, так як туди привели собаки. Крім того, саме в тому місці обривався слід дівчинки – там перестав працювати мобільний телефон, і сусіди чули дитячий крик. Але в перший раз поліція нічого не знайшла.

І вже після того, як сусіди згадали, що Микола Тарасов і раніше виявляв увагу до дітей, будинок вирішили обшукати ще раз і допитати підозрюваного.

Вбивство Дар'ї Лук'яненко - обшук у будинку підозрюваного (YouTube/Поліція Одеської області)

Біля паркану поліція знайшла сандалі, які належать Дар'ї Лук'яненко, а трохи пізніше і тіло дівчинки. Чому не змогли знайти ні саму дівчинку, ні хоча б зачіпки в попередні обшуки – поки незрозуміло.

"Злочинця вдалося встановити тільки після збору всієї необхідної інформації, яка дозволила посекундно відновити рух дівчинки від ринку в напрямку до школи. За ці дні була пророблена колосальна робота, інформацію збирали по крихтах", - розповів перший заступник начальника Національної Поліції В'ячеслав Аброськін.

Протягом багатьох годин правоохоронці допитували Тарасова і в кінці кінців він зізнався, що спочатку душив дівчинку в коридорі, а потім роздягнув. При цьому сексуального насильства по відношенню до дівчинки він не скоював. Тіло дитини він кинув у вигрібну яму, а речі облив бензином та спалив.

На даний момент Тарасов знаходиться у відділенні поліції в Іванівці. Відділення охороняють більше сотні поліцейських, оскільки побоюються, що люди можуть влаштувати самосуд. Миколі Тарасову загрожує довічне ув'язнення за вбивство 11-річної Дарини Лук'яненко.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у мережі з'явилася фотографія підозрюваного у вбивстві Дар'ї Лук'яненко.

А також розповідали про те, що стало відомо, що зараз відбувається в селі Іванівка, де знайшли тіло викраденої дівчинки Дар'ї Лук'яненко.