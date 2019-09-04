Хтось психанув: мережу підірвало фото після 1 вересня

Мережа розбурхало шкільне фото після першого дня навчання
У мережі з'явилося незвичайне шкільне фото, яке було зроблено, судячи з усього, після 1 вересня. На фото можна побачити фіолетовий шкільний рюкзак, який хтось викинув в урну. Знімок опублікував на своїй Facebook-сторінці засновник ресурсу сайту dtp.kiev.ua Антонов Владислав.
"Це лише перший день навчання!" - іронічно написав Антонов.
Користувачі прокоментували знімок в коментарях. Вони висловили свої емоції і зазначили, що хтось не витримав навіть одного дня в школі.
Як ми раніше писали, молодша дочка короля Бельгії, 11-річна Елеонора, прийшла в школу в білій вишиванці з червоно-чорним візерунком.
Читайте також, як під час шкільної лінійки, присвяченої Дню знань, невідомі закидали камінням львівську школу № 24 з польською мовою навчання.