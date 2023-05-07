ua ru
Вс, 07 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Кардиолог назвала самый приятный способ профилактики болезней сердца и сосудов

Новина українською →
Воскресенье 07 мая 2023 17:05
Кардиолог назвала самый приятный способ профилактики болезней сердца и сосудов Кардиолог рассказала, как избежать болезней сердца и сосудов (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Сердечно-сосудистые заболевания возглавляют печальный риск болезней, приводящих к смерти и инвалидизации людей во всем мире. Волшебной пилюли от ССЗ не существует, однако коррекция образа жизни поможет вам поддерживать здоровье сердца и сосудов. И это не всегда означает, что это скучно и неприятно.

О самом приятном способе профилактики болезней сердца и сосудов в Instagram рассказала врач-кардиолог Анна Калиневич.

Речь идет о сексе

По словам врача, занятие сексом - отличная профилактика сердечно-сосудистых заболеваний.

Ведь это:

  • отличная кардиотренировка,
  • снижение уровня стресса,
  • помощь в нормализации сна,
  • поддержание сердечной мышцы в тонусе.

Сексуальная активность при сердечно-сосудистых заболеваниях

При этом следует помнить, если у вас есть ССЗ, то вы должны быть осторожны при занятиях сексом, а некоторым следует отказаться (по крайней мере на время) от интима.

Помните о таком, если у вас ССЗ:

  • если артериальная гипертензия (постоянно повышенное давление) хорошо контролируется препаратами, то противопоказаний нет;
  • перенесли инфаркт миокарда - это не приговор, восстанавливать половую жизнь можно не ранее чем через 2-3 недели;
  • после операции аорто-коронарного шунтирования - через 8 недель, при условии неосложненного заживления шва на грудине;
  • пациенты со стабильной стенокардией I-II ФК - имеют минимальную вероятность осложнений при сексе.

Важно!

По словам врача, препараты из группы нитратов, принимаемые при ишемической болезни сердца, несовместимы с "Виагрой".

Бета-блокаторы (бисопролол, метопролол, небивалол) могут провоцировать эректильную дисфункцию.

Ранее мы писали о "женском" факторе сердечно-сосудистых болезней, из-за которого риск возрастает в 2-3 раза.

Также узнайте, при каких показателях АД увеличивается риск инфаркта и инсульта.

Читайте РБК-Украина в Google News
кардіолог серце здоровье ССЗ серцево-судинні захворювання