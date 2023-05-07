Кардиолог назвала самый приятный способ профилактики болезней сердца и сосудов

Речь идет о сексе

По словам врача, занятие сексом - отличная профилактика сердечно-сосудистых заболеваний.

Ведь это:

отличная кардиотренировка,

снижение уровня стресса,

помощь в нормализации сна,

поддержание сердечной мышцы в тонусе.

Сексуальная активность при сердечно-сосудистых заболеваниях

При этом следует помнить, если у вас есть ССЗ, то вы должны быть осторожны при занятиях сексом, а некоторым следует отказаться (по крайней мере на время) от интима.

Помните о таком, если у вас ССЗ:

если артериальная гипертензия (постоянно повышенное давление) хорошо контролируется препаратами, то противопоказаний нет;

перенесли инфаркт миокарда - это не приговор, восстанавливать половую жизнь можно не ранее чем через 2-3 недели;

после операции аорто-коронарного шунтирования - через 8 недель, при условии неосложненного заживления шва на грудине;

пациенты со стабильной стенокардией I-II ФК - имеют минимальную вероятность осложнений при сексе.

Важно!

По словам врача, препараты из группы нитратов, принимаемые при ишемической болезни сердца, несовместимы с "Виагрой".

Бета-блокаторы (бисопролол, метопролол, небивалол) могут провоцировать эректильную дисфункцию.