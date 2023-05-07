Кардиолог назвала самый приятный способ профилактики болезней сердца и сосудов
Сердечно-сосудистые заболевания возглавляют печальный риск болезней, приводящих к смерти и инвалидизации людей во всем мире. Волшебной пилюли от ССЗ не существует, однако коррекция образа жизни поможет вам поддерживать здоровье сердца и сосудов. И это не всегда означает, что это скучно и неприятно.
О самом приятном способе профилактики болезней сердца и сосудов в Instagram рассказала врач-кардиолог Анна Калиневич.
Речь идет о сексе
По словам врача, занятие сексом - отличная профилактика сердечно-сосудистых заболеваний.
Ведь это:
- отличная кардиотренировка,
- снижение уровня стресса,
- помощь в нормализации сна,
- поддержание сердечной мышцы в тонусе.
Сексуальная активность при сердечно-сосудистых заболеваниях
При этом следует помнить, если у вас есть ССЗ, то вы должны быть осторожны при занятиях сексом, а некоторым следует отказаться (по крайней мере на время) от интима.
Помните о таком, если у вас ССЗ:
- если артериальная гипертензия (постоянно повышенное давление) хорошо контролируется препаратами, то противопоказаний нет;
- перенесли инфаркт миокарда - это не приговор, восстанавливать половую жизнь можно не ранее чем через 2-3 недели;
- после операции аорто-коронарного шунтирования - через 8 недель, при условии неосложненного заживления шва на грудине;
- пациенты со стабильной стенокардией I-II ФК - имеют минимальную вероятность осложнений при сексе.
Важно!
По словам врача, препараты из группы нитратов, принимаемые при ишемической болезни сердца, несовместимы с "Виагрой".
Бета-блокаторы (бисопролол, метопролол, небивалол) могут провоцировать эректильную дисфункцию.
Ранее мы писали о "женском" факторе сердечно-сосудистых болезней, из-за которого риск возрастает в 2-3 раза.
Также узнайте, при каких показателях АД увеличивается риск инфаркта и инсульта.