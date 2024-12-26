Если вы можете простоять в планке столько времени, то вы в отличной форме
Планка является универсальным упражнением, которое включает в работу все тело. Тренер назвал время, которое нужно простоять в планке, чтобы проверить свою силу.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!
Сколько времени нужно стоять в планке
Хотя нет общепринятого стандарта, но надежным является удержание планки в течение двух минут. Эта продолжительность означает, что у вас сильный пресс.
Выносливость в планке - это навык, который развивается со временем и постоянными тренировками. Начните с регулируемых интервалов - 20, 30 или 40 секунд и постепенно увеличивайте время удерживания по мере роста силы.
Виды планок
Обычная планка
Планка является основой тренировки, подчеркивая силу и стабильность с помощью изометрического сокращения. Она привлекает прямые мышцы живота, косые и поперечную мышцу, одновременно активируя ягодицы и плечи для напряжения всего тела.
Планка (фото: eatthis.com)
Планка с плечевыми ударами
Этот вариант упражнения требует баланса, когда вы будете постукивать по каждому плечу.
Сначала начните из положения высокой планки, держа бедра неподвижно, поднимите одну руку и постучите по противоположному плечу.
Поверните руку на пол и повторите другой рукой.
Сосредоточьтесь на том, чтобы ваши бедра были ровными и минимизировали любые скручивания.
Планка с плечевыми ударами (фото: eatthis.com)
Боковая планка
Боковые планки нацелены на косые мышцы живота, которые необходимы для улучшения стабильности позвоночника и предотвращения травм.
Лягте на один бок, опираясь на предплечье, расположив локоть прямо под плечом. Для равновесия сложите стопы вместе.
Удерживайте позицию, держа бедра приподнятыми, а корпус вовлеченным.
Боковая планка (фото: eatthis.com)
Планка с гантелями
Упражнение требует стабилизации пресса во время перемещения веса. Оно также задействует плечи и спину, что делает его эффективным для всего тела.
Начните в положении высокой планки и положите гантелю возле рук. Противоположной рукой перетащите вес через тело в другую сторону.
Поочередно меняйте руки и повторяйте, держа корпус ровным. Избегайте раскачивания бедер во время перемещения веса.
Планка с гантелями (фото: eatthis.com)
Планка вверх-вниз
Этот динамичный вариант планки сочетает в себе стабильность пресса и силу верхней части тела.
Начните в положении планки, держа руки прямо под плечами.
Опустите одну руку так, чтобы ваше предплечье лежало на полу, затем сделайте тоже самое с другой рукой.
После этого вернитесь снова в обычное положение планки.Планка вверх-вниз (фото: eatthis.com)
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