10 лучших упражнений, которые помогут не набрать вес во время зимних праздников
Новогодние праздники насыщены лакомством и жирной пищей, что может привести к набору веса. Чтобы избежать этого, тренеры рекомендуют несколько полезных кардио упражнений.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!
Кардиотренирование - один из самых эффективных способов ускорить метаболизм, особенно во время праздников. Такие упражнения не только сжигают калории, но и улучшают здоровье сердечно-сосудистой системы, предотвращают стресс и повышают уровень энергии.
Джампинг Джек
Прыжки - это классическая кардиотренировка, которая ускоряет пульс, одновременно привлекая все тело. Они идеально подходят для быстрого притока энергии и тренируют ноги, руки и тело.
Встаньте прямо, ноги поставьте вместе и руки по бокам. Подпрыгните, поставив ноги шире чем на ширине плеч, подняв руки над головой.
После этого вернитесь в исходное положение.
Делайте упражнение от 30 секунд до 1 минуты.
Упражнение "Джампинг Джек" (фото: eatthis.com)
Высокие колени
Высокие колени нацелены на ваш пресс, квадрицепсы и подколенные сухожилия. Они отлично подходят для улучшения координации и баланса.
Встаньте, расставив ноги на ширине плеч, а руки согните под углом 90 градусов. Быстро поднимите одно колено к груди, а затем быстро поменяйте ногу.
Продолжайте чередовать в течение 30 секунд.
Упражнение "Высокие колени" (фото: eatthis.com)
Альпинисты
Это динамическое упражнение, укрепляющее тело, плечи и ноги, одновременно ускоряя пульс.
Начните с планки, поставьте руки под плечами. Проведите правым колено до груди, затем быстро перейдите на левое колено.
Продолжайте чередовать ноги как можно быстрее, сохраняя при этом прямую линию.
Выполните 3 подхода по 20 повторений на ногу.
Альпинисты (фото: eatthis.com)
Берпи
Упражнение сочетает силу и кардиотренировку, прорабатывая все тело и сжигая многие калории.
Встаньте, расставив ноги по ширине плеч. Опуститесь в приседания и положите руки на пол. Далее встаньте в положение планки. Выполните отжимание, затем прыгните ногами вперед и поднимитесь.
Выполните 3 подхода по 10 повторений.
Берпи (фото: eatthis.com)
Прыжки фигуристов
Упражнение прорабатывает ягодицы, квадрицепсы и пресс, имитируя боковые движения, характерные для фигуристов.
Встаньте, расставив ноги на ширине бедер. Прыгни в правую сторону на ногу. Далее оттолкнитесь и прыгните влево на ногу.
Размахивайте руками, чтобы держать баланс и мягко приземляться.
Выполните 3 подхода по 15 прыжков на бок.
Прыжки фигуристов (фото: eatthis.com)
Спринт по лестнице
Спринт по лестнице обеспечивает высокоинтенсивную кардиотренировку, которая укрепляет ноги.
Быстро бегите по лестнице вверх. Затем осторожно спускайтесь вниз, чтобы восстановиться.
Спринт по лестнице (фото: eatthis.com)
"Бой с тенью"
Упражнение улучшает координацию, сжигает калории и добавляет элемент веселья в ваши кардиотренировки.
Встаньте, расставив ноги на ширине плеч, одну ногу чуть-чуть вперед. Держите кулаки возле подбородка.
Делайте быстрые удары в воздух, чередуя руки.
Выполните 3 подхода по 1 минуте.
Упражнение "Бой с тенью" (фото: eatthis.com)
Скакалка
Прыжки на скакалке - это эффективное кардио упражнение, которое развивает ловкость и выносливость, одновременно тонизируя ноги и руки.
Держите ручки скакалки, раскачивайте веревку над головой и прыгайте, когда она проходит под ногами.
Соблюдайте ровный ритм. Выполните 3 подхода по 1 минуте.
Прыжки на скакалке (фото: eatthis.com)
Ползучий медведь
Это движение всем телом, улучшающим подвижность, силу мышц.
Станьте на колени, потом немного оторвите их от земли. Поползите вперед, двигая противоположной рукой и ногой.
Выполните 3 подхода по 20 шагов, отдыхая 1 минуту между подходами.
Упражнение "Ползучий медведь" (фото: eatthis.com)
Интенсивный бег
Это высокоинтенсивный способ сжечь калории и улучшить выносливость сердечно-сосудистой системы.
Найдите ровное пространство для бега. Бегите как можно скорее в течение 20 секунд.
Затем ходите в течение 40 секунд, чтобы восстановиться.
Интенсивный бег (фото: eatthis.com)
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