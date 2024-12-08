10 лучших упражнений, которые помогут не набрать вес во время зимних праздников

Новогодние праздники насыщены лакомством и жирной пищей, что может привести к набору веса. Чтобы избежать этого, тренеры рекомендуют несколько полезных кардио упражнений.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That !

Кардиотренирование - один из самых эффективных способов ускорить метаболизм, особенно во время праздников. Такие упражнения не только сжигают калории, но и улучшают здоровье сердечно-сосудистой системы, предотвращают стресс и повышают уровень энергии.

Джампинг Джек

Прыжки - это классическая кардиотренировка, которая ускоряет пульс, одновременно привлекая все тело. Они идеально подходят для быстрого притока энергии и тренируют ноги, руки и тело.

Встаньте прямо, ноги поставьте вместе и руки по бокам. Подпрыгните, поставив ноги шире чем на ширине плеч, подняв руки над головой.

После этого вернитесь в исходное положение.

Делайте упражнение от 30 секунд до 1 минуты.

Упражнение "Джампинг Джек" (фото: eatthis.com)

Высокие колени

Высокие колени нацелены на ваш пресс, квадрицепсы и подколенные сухожилия. Они отлично подходят для улучшения координации и баланса.

Встаньте, расставив ноги на ширине плеч, а руки согните под углом 90 градусов. Быстро поднимите одно колено к груди, а затем быстро поменяйте ногу.

Продолжайте чередовать в течение 30 секунд.

Упражнение "Высокие колени" (фото: eatthis.com)

Альпинисты

Это динамическое упражнение, укрепляющее тело, плечи и ноги, одновременно ускоряя пульс.

Начните с планки, поставьте руки под плечами. Проведите правым колено до груди, затем быстро перейдите на левое колено.

Продолжайте чередовать ноги как можно быстрее, сохраняя при этом прямую линию.

Выполните 3 подхода по 20 повторений на ногу.

Альпинисты (фото: eatthis.com)

Берпи

Упражнение сочетает силу и кардиотренировку, прорабатывая все тело и сжигая многие калории.

Встаньте, расставив ноги по ширине плеч. Опуститесь в приседания и положите руки на пол. Далее встаньте в положение планки. Выполните отжимание, затем прыгните ногами вперед и поднимитесь.

Выполните 3 подхода по 10 повторений.

Берпи (фото: eatthis.com)

Прыжки фигуристов

Упражнение прорабатывает ягодицы, квадрицепсы и пресс, имитируя боковые движения, характерные для фигуристов.

Встаньте, расставив ноги на ширине бедер. Прыгни в правую сторону на ногу. Далее оттолкнитесь и прыгните влево на ногу.

Размахивайте руками, чтобы держать баланс и мягко приземляться.

Выполните 3 подхода по 15 прыжков на бок.

Прыжки фигуристов (фото: eatthis.com)

Спринт по лестнице

Спринт по лестнице обеспечивает высокоинтенсивную кардиотренировку, которая укрепляет ноги.

Быстро бегите по лестнице вверх. Затем осторожно спускайтесь вниз, чтобы восстановиться.

Спринт по лестнице (фото: eatthis.com)

"Бой с тенью"

Упражнение улучшает координацию, сжигает калории и добавляет элемент веселья в ваши кардиотренировки.

Встаньте, расставив ноги на ширине плеч, одну ногу чуть-чуть вперед. Держите кулаки возле подбородка.

Делайте быстрые удары в воздух, чередуя руки.

Выполните 3 подхода по 1 минуте.

Упражнение "Бой с тенью" (фото: eatthis.com)

Скакалка

Прыжки на скакалке - это эффективное кардио упражнение, которое развивает ловкость и выносливость, одновременно тонизируя ноги и руки.

Держите ручки скакалки, раскачивайте веревку над головой и прыгайте, когда она проходит под ногами.

Соблюдайте ровный ритм. Выполните 3 подхода по 1 минуте.

Прыжки на скакалке (фото: eatthis.com)

Ползучий медведь

Это движение всем телом, улучшающим подвижность, силу мышц.

Станьте на колени, потом немного оторвите их от земли. Поползите вперед, двигая противоположной рукой и ногой.

Выполните 3 подхода по 20 шагов, отдыхая 1 минуту между подходами.

Упражнение "Ползучий медведь" (фото: eatthis.com)

Интенсивный бег

Это высокоинтенсивный способ сжечь калории и улучшить выносливость сердечно-сосудистой системы.

Найдите ровное пространство для бега. Бегите как можно скорее в течение 20 секунд.

Затем ходите в течение 40 секунд, чтобы восстановиться.