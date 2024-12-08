ua en ru
Вс, 08 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

10 лучших упражнений, которые помогут не набрать вес во время зимних праздников

Воскресенье 08 декабря 2024 17:09
UA EN RU
10 лучших упражнений, которые помогут не набрать вес во время зимних праздников Названы упражнения, которые помогут не поправиться во время праздников (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Новогодние праздники насыщены лакомством и жирной пищей, что может привести к набору веса. Чтобы избежать этого, тренеры рекомендуют несколько полезных кардио упражнений.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!

Кардиотренирование - один из самых эффективных способов ускорить метаболизм, особенно во время праздников. Такие упражнения не только сжигают калории, но и улучшают здоровье сердечно-сосудистой системы, предотвращают стресс и повышают уровень энергии.

Джампинг Джек

Прыжки - это классическая кардиотренировка, которая ускоряет пульс, одновременно привлекая все тело. Они идеально подходят для быстрого притока энергии и тренируют ноги, руки и тело.

Встаньте прямо, ноги поставьте вместе и руки по бокам. Подпрыгните, поставив ноги шире чем на ширине плеч, подняв руки над головой.

После этого вернитесь в исходное положение.

Делайте упражнение от 30 секунд до 1 минуты.

10 лучших упражнений, которые помогут не набрать вес во время зимних праздниковУпражнение "Джампинг Джек" (фото: eatthis.com)

Высокие колени

Высокие колени нацелены на ваш пресс, квадрицепсы и подколенные сухожилия. Они отлично подходят для улучшения координации и баланса.

Встаньте, расставив ноги на ширине плеч, а руки согните под углом 90 градусов. Быстро поднимите одно колено к груди, а затем быстро поменяйте ногу.

Продолжайте чередовать в течение 30 секунд.

10 лучших упражнений, которые помогут не набрать вес во время зимних праздниковУпражнение "Высокие колени" (фото: eatthis.com)

Альпинисты

Это динамическое упражнение, укрепляющее тело, плечи и ноги, одновременно ускоряя пульс.

Начните с планки, поставьте руки под плечами. Проведите правым колено до груди, затем быстро перейдите на левое колено.

Продолжайте чередовать ноги как можно быстрее, сохраняя при этом прямую линию.

Выполните 3 подхода по 20 повторений на ногу.

10 лучших упражнений, которые помогут не набрать вес во время зимних праздниковАльпинисты (фото: eatthis.com)

Берпи

Упражнение сочетает силу и кардиотренировку, прорабатывая все тело и сжигая многие калории.

Встаньте, расставив ноги по ширине плеч. Опуститесь в приседания и положите руки на пол. Далее встаньте в положение планки. Выполните отжимание, затем прыгните ногами вперед и поднимитесь.

Выполните 3 подхода по 10 повторений.

10 лучших упражнений, которые помогут не набрать вес во время зимних праздниковБерпи (фото: eatthis.com)

Прыжки фигуристов

Упражнение прорабатывает ягодицы, квадрицепсы и пресс, имитируя боковые движения, характерные для фигуристов.

Встаньте, расставив ноги на ширине бедер. Прыгни в правую сторону на ногу. Далее оттолкнитесь и прыгните влево на ногу.

Размахивайте руками, чтобы держать баланс и мягко приземляться.

Выполните 3 подхода по 15 прыжков на бок.

10 лучших упражнений, которые помогут не набрать вес во время зимних праздниковПрыжки фигуристов (фото: eatthis.com)

Спринт по лестнице

Спринт по лестнице обеспечивает высокоинтенсивную кардиотренировку, которая укрепляет ноги.

Быстро бегите по лестнице вверх. Затем осторожно спускайтесь вниз, чтобы восстановиться.

10 лучших упражнений, которые помогут не набрать вес во время зимних праздниковСпринт по лестнице (фото: eatthis.com)

"Бой с тенью"

Упражнение улучшает координацию, сжигает калории и добавляет элемент веселья в ваши кардиотренировки.

Встаньте, расставив ноги на ширине плеч, одну ногу чуть-чуть вперед. Держите кулаки возле подбородка.

Делайте быстрые удары в воздух, чередуя руки.

Выполните 3 подхода по 1 минуте.

10 лучших упражнений, которые помогут не набрать вес во время зимних праздниковУпражнение "Бой с тенью" (фото: eatthis.com)

Скакалка

Прыжки на скакалке - это эффективное кардио упражнение, которое развивает ловкость и выносливость, одновременно тонизируя ноги и руки.

Держите ручки скакалки, раскачивайте веревку над головой и прыгайте, когда она проходит под ногами.

Соблюдайте ровный ритм. Выполните 3 подхода по 1 минуте.

10 лучших упражнений, которые помогут не набрать вес во время зимних праздниковПрыжки на скакалке (фото: eatthis.com)

Ползучий медведь

Это движение всем телом, улучшающим подвижность, силу мышц.

Станьте на колени, потом немного оторвите их от земли. Поползите вперед, двигая противоположной рукой и ногой.

Выполните 3 подхода по 20 шагов, отдыхая 1 минуту между подходами.

10 лучших упражнений, которые помогут не набрать вес во время зимних праздниковУпражнение "Ползучий медведь" (фото: eatthis.com)

Интенсивный бег

Это высокоинтенсивный способ сжечь калории и улучшить выносливость сердечно-сосудистой системы.

Найдите ровное пространство для бега. Бегите как можно скорее в течение 20 секунд.

Затем ходите в течение 40 секунд, чтобы восстановиться.

10 лучших упражнений, которые помогут не набрать вес во время зимних праздниковИнтенсивный бег (фото: eatthis.com)

Ранее мы сообщали, как похудеть на 10 килограммов без походов в спортзал.

Также мы писали о 9 упражнениях, которых мужчинам следует избегать во время похудения.

Читайте РБК-Украина в Google News
похудение фізичні вправи Вес Спортзал
NEWS
Не бумажка с несколькими подписями. Зеленский ответил, что нужно для завершения войны
Не бумажка с несколькими подписями. Зеленский ответил, что нужно для завершения войны